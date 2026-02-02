Уведомления
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Результаты исследования опубликованы в Вестнике археологии, антропологии и этнографии. Могильник Чумыш-Перекат расположен на северо-востоке Алтайского края, в малоизученном районе, на границе лесостепи с горно-таежными ландшафтами Салаирского кряжа. Памятник был открыт случайно, по обнажившимся в береговом обрыве костям человека и оказался уникальным «слоеным пирогом» древней истории. В 2014-2019 годах здесь исследовались погребения от эпохи неолита до раннего средневековья. Особую научную ценность представляет серия из 17 раннесредневековых захоронений (VII–VIII века нашей эры), практически не тронутых грабителями. Для лесостепного Алтая этого периода погребальные комплексы такого типа крайне редки, что делает Чумыш-Перекат одним из ключевых памятников для понимания исторических процессов, происходивших здесь в эпоху Тюркских каганатов.
«Пять полевых сезонов совместной работы с учеными АлтГУ до сих пор приносят новые результаты. Мы получили в свое распоряжение целый комплекс разновременных материалов, но именно раннесредневековая группа погребений выделяется своей сохранностью и необычным сочетанием культурных традиций», — сказал старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Алексей Фрибус.
Одной из самых неожиданных и интересных находок стала бляха с изображением трех медведей «в жертвенной позе». Прямоугольные бронзовые бляхи, изображающие головы медведей, уложенные между передними лапами, являются характерным элементом охотничьих культов народов лесной и таежной зоны Евразии — от Урала до Енисея, однако за пределами этой «северной зоны» они ранее были не известны. Бляха была обнаружена в одном из женских погребений, частично нарушенном в древности. Поскольку в процессе проникновения в могилу вещи остались не тронутыми, ученые предполагают, что ограбление могло носить ритуальный характер.
На сегодняшний день это одна из самых южных находок такого рода на территории Сибири. Уникальность ее не только в географическом положении, но и в археологическом контексте. «Медвежий оберег» был частью убранства пожилой женщины, в могиле которой также находились украшения «южного», кочевнического, облика — псевдо-колты (подвески) и ременные бляшки редких типов. Прямые аналогии этим предметам известны по материалам памятников Горного Алтая и Тувы, которые принято связывать с ранними тюрками.
Сочетание в одном погребении «северного» культового предмета и «южных» элементов костюма стало отражением общей тенденции синтеза традиций разных культур на данном памятнике. Это подтвердили и другие находки. Например, была исследована серия мужских погребений в сопровождении коня, вызывающая прямые ассоциации с погребальным обрядом древних тюрок. Однако здесь, в лесостепи, этот обряд был воспринят по своему: почти все животные помещались в могилу в разрубленном состоянии, что указывает на своеобразную интерпретацию чуждого обычая. Другим маркером тюркского влияния можно считать элементы конской упряжи и наборные пояса. В культуре кочевников богато украшенный пояс является атрибутом мужчины-воина. Но на Чумыше их носили не только мужчины, но и женщины, и даже дети, что может говорить об иной социальной функции этого атрибута в местной среде. Таким образом, в материалах могильника Чумыш-Перекат наблюдается своеобразный синтез самодийских, угорских и тюркских традиций. Результаты исследования позволяют проследить первые шаги кочевнической культуры на север и ее взаимодействие с обитателями сибирской лесостепи.
В настоящее время ученые ИИМК РАН продолжают изучение изделий из органических материалов, обнаруженных в погребениях. Среди них фрагменты кожи, шелковых и шерстяных тканей. В планах — проведение генетических анализов, которые помогут определить происхождение и степень родства членов группы, оставившей могильник и пролить свет на происхождение этого своеобразного коллектива, оказавшегося на периферии масштабных исторических событий эпохи тюркских завоеваний.
18 Января, 2020
