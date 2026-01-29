О мероприятии

Как изменилось искусство Римской империи после принятия христианства, что было унаследовано от богатейшей античной традиции и какие новые задачи возникли перед архитекторами и художниками?

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания Анна Захарова расскажет, как выглядели первые христианские храмы, как строились новая столица, Константинополь, и знаменитый храм Святой Софии, который считается непревзойденным шедевром мировой архитектуры.

Лектор поведает о фресках римских катакомб и мозаиках базилик, о древнейших иконах и связанных с ними богословских вопросах. Разберет, что такое крестово-купольный храм и как он устроен, что такое иконографическая программа и какова логика размещения на стенах и сводах мозаик и фресок.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация