3 февраля, 12:31
Андрей Серегин
41

В Австралии нашли древнейший след динозавра на континенте

❋ 4.7

В конце 1950-х годов в карьере Петри в Австралии обнаружили необычный след трехпалой лапы, предположительно, оставленный динозавром. Спустя более 65 лет ученым удалось не только подтвердить эту догадку, но и идентифицировать отпечаток как древнейший след динозавра на этом континенте.

Палеонтология
# Австралия
# динозавр
# реконструкция
# след
След лапы динозавра из карьера Петри, Австралия и реконструкция его размеров, рядом с человеком ростом 1,75 метра / © Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology

В 1958 году группа школьников под руководством Брюса Раннегара, в будущем — одного из авторов исследования, обнаружила в карьере Петри в пригороде Брисбена отпечаток трехпалой лапы на сланцевой плите. В те годы это место было хорошо известно палеонтологам-любителям и ученым благодаря обилию окаменелых растений триасового периода. Сегодня карьер полностью застроен.

Несмотря на значимость, след формально так и не был описан в научной литературе, за исключением краткой предварительной заметки. Десятилетиями он хранился в частных учебных коллекциях, путешествуя между континентами, и лишь в 2025 году был передан в Квинслендский музей для комплексного изучения.
Перед палеонтологами стояла задача исследовать единичный объект, ихнофоссилию (ископаемый след), извлеченный из первоначального геологического контекста много лет назад. Ключевыми целями стали точная датировка отпечатка и определение типа животного, его оставившего. Результаты этой научной работы опубликованы в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Благодаря геологическому и стратиграфическому анализу ученым удалось подтвердить возраст слоев, из которых происходила плита. Находка была сделана в отложениях позднего триаса, а точнее — карнийского яруса, возраст которого составляет около 237-227 миллионов лет. При этом предыдущие древнейшие свидетельства динозавров в Австралии относились к более позднему, норийскому ярусу (примерно 227-208 миллионов лет назад). Таким образом, новая находка «отодвинула» появление динозавров на континенте как минимум на 30 миллионов лет в прошлое.

Для детального изучения морфологии след длиной 18,5 сантиметра оцифровали с помощью фотограмметрии, что позволило создать высокоточную 3D-модель. Чтобы объективно классифицировать отпечаток, исследователи применили метод геометрической морфометрии, статистически сравнив конфигурацию ключевых точек этого следа с сотнями других. Затем, используя метод ретрокалькуляции и основываясь на пропорциях скелета схожих динозавров, палеонтологи реконструировали параметры животного: его высота в бедре составляла около 78 сантиметров, а масса тела, предположительно, не превышала 144 килограммов.

Сравнительный анализ показал наибольшее сходство следа с представителями ихнорода Evazoum. К этому роду относят следы, которые связывают с базальными завроподоморфами — двуногими предками гигантских четвероногих зауроподов. При этом австралийский экземпляр почти вдвое крупнее типового образца Evazoum sirigui, найденного в Италии, что указывает на широкий диапазон размеров этих ранних динозавров.

Обнаружение Evazoum в карнийских отложениях указывает на широкое распространение этой группы динозавров по Гондване — древнему южному суперконтиненту уже в позднем триасе. Таким образом, след, найденный школьниками в середине XX века, не только установил новый рекорд древности для австралийской палеонтологии, но и помог ученым лучше понять глобальные пути эволюции и расселения динозавров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
38 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Палеонтология
# Австралия
# динозавр
# реконструкция
# след
