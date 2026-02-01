Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы
Если взглянуть на мировую карту военно-морской мощи, то почти все государства эксплуатируют корабли и авианосцы с традиционными силовыми установками. Однако лишь крайне ограниченный круг стран сумел овладеть технологией атомных авианосцев — огромных кораблей, которые фактически стали плавучими аэродромами и способны находиться в море годами без дозаправки.
Военно-морские силы США безусловно доминируют в этой узкоспециализированной сфере. Американский флот располагает 11 атомными авианосцами, включая как классические корабли типа Nimitz, так и новейшие авианосцы класса Gerald R. Ford. Именно они составляют основу морской проекции силы США, обеспечивая возможность применения истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и выполнения вспомогательных задач в любой точке мира.
Такие корабли, как USS Ronald Reagan, USS Dwight D. Eisenhower и USS George Washington, входят в эту группу. Они регулярно совершают дальние походы в составе авианосных ударных групп, выступая в роли плавучих баз с глобальной досягаемостью и колоссальной автономностью.
Атомная энергетическая установка позволяет авианосцам оставаться в море длительное время — их автономность ограничена лишь запасами продовольствия и выносливостью экипажа, а не топливом.
Франция остается единственной европейской страной, имеющей в строю атомный авианосец — «Шарль де Голль». Введенный в эксплуатацию в 2001 году, он стал единственным авианосцем такого типа в Европе и обеспечивает Франции возможность поддерживать экспедиционное военно-морское присутствие от Атлантики до Индийского океана.
Недавно французские оборонные ведомства утвердили планы по созданию авианосца нового поколения с атомной энергетической установкой, который должен заменить «Шарля де Голля» к концу 2030-х годов. Новый корабль будет крупнее и технологически совершеннее, что подчеркивает неизменную приверженность Франции концепта авианосной проекции силы.
Сегодня Китай ускоренно строит первый в своей истории атомный авианосец, который будет готов к 2030 году.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
