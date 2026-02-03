Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР
В 1970–80-е годы в Советском Союзе произошло неожиданное открытие: в обществе, построенном на идеалах коллективизма, одиночество стало массовой социальной проблемой. Аспирант факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Кулагин в своем исследовании показывает, что советское государство не только признало этот парадокс, но и попыталось решить его с помощью специальных «социальных технологий»: клубов знакомств, объявлений в газетах и даже первых компьютерных систем по подбору партнеров. Долгое время считалось, что одиночество — это беда капиталистических стран, связанная с индивидуализмом и разрушением традиционных ценностей. В советском дискурсе проблема одиночества либо замалчивалась, либо представлялась как чуждое социалистическому обществу явление. Однако уже в 1970–80-е годы эксперты и журналисты все чаще фиксировали рост числа людей, которые не могли создать семью или выстроить устойчивые близкие отношения. Это осознание потребовало переосмысления самого советского образа жизни и принципов социальной организации.
В статье «“Просто встретились два одиночества”: позднесоветское одиночество и управление контактом» Михаил Кулагин анализирует газетные публикации, экспертные обсуждения, архивные документы и культурные тексты позднесоветского времени. Автор показывает, что одиночество в публичных дискуссиях объясняли не личными «недостатками» людей, а устройством повседневной жизни. Быстрый ритм больших городов, узкий круг общения по схеме «дом — работа», заводские моногорода с резким гендерным перекосом, получившие названия «город невест» и «город женихов», бесконечные командировки и хронический цейтнот разрушали возможности для устойчивых контактов. Таким образом, одиночество в Советском Союзе осмыслялось как проблема пространства и графиков, а не психологии. Работа опубликована в журнале социальных исследований Laboratorium.
Считалось, что для выхода из одиночества нужно, чтобы для двух людей совпало место и время. Но надеяться на случай в эпоху научно-технической революции было недостаточно. Поэтому в СССР появились вечера общения «Для тех, кому за 30», которые были не просто танцами, а социально одобряемым пространством для знакомств. Дворцы культуры превращались в своеобразные «цеха по производству отношений», где поиск партнера становился легитимной целью.
Важную роль сыграли и брачные объявления в газетах. Они позволяли преодолевать географические расстояния и связывать людей из разных городов и регионов. Газета становилась посредником между незнакомцами, а переписка — первым шагом к возможной встрече. Еще более технологичным решением стали первые службы знакомств, где люди заполняли подробные анкеты, превращавшиеся в картотеки одиноких сердец. В некоторых случаях для подбора пар использовались даже ЭВМ — ранние компьютеры, что отражало стремление найти «оптимальное решение» демографической задачи.
По словам автора исследования, советское государство стремилось не просто помочь людям познакомиться, а рационально упорядочить сам процесс встречи. Эти механизмы работали как машины координации, усиливающие значимость личного контакта за счет навигации, расписаний и своеобразного замедления социальной жизни.
«Создавая институты борьбы с одиночеством, советская власть незаметно сместила фокус с человека как части массы на человека как индивидуальную личность. Государство начало координировать не только труд и быт, но и приватную сферу: чувства, симпатии, семейные ожидания. Это стало признаком усложнения и индивидуализации позднесоветского общества», — отмечает Михаил Кулагин.
В более широком контексте исследование Михаила Кулагина показывает, что СССР столкнулся с той же «болезнью современности», что и западные страны. Урбанизация, мобильность и ускорение жизни приводили к одиночеству по обе стороны идеологического занавеса. Ответ также оказался схожим — использование технологий для организации знакомств. В Советском Союзе эта инициатива исходила именно от государства.
В итоге одиночество в СССР перестало восприниматься как постыдный личный провал и стало социальной проблемой, которая требует коллективных решений. Попытки «свести два одиночества» показывают, что позднесоветское общество вступило в новую фазу развития, а государство, решая демографические задачи, невольно начало заниматься тем, во что раньше почти не вмешивалось, — устройством личного счастья своих граждан.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
1 Ноября, 2016
Толковать сновидения: как?
15 Октября, 2018
Борис Штерн: «Почему на Марсе нет хамов и дураков»
20 Декабря, 2022
Человек преступный: психология маньяков-убийц
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии