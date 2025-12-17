Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Rolls-Royce приступила к испытаниям нового двигателя для перспективного конвертоплана MV-75
Компания Rolls-Royce приступила к испытаниям двигателя AE 1107 для прототипов перспективного конвертоплана MV-75 Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) армии США, что стало важной вехой в многомиллиардной программе создания летательного аппарата.
Армия США сделала ставку на ускоренное развитие проекта, который должен заменить значительную часть парка вертолетов Black Hawk.
Испытания двигателя проходят на предприятиях Rolls-Royce в Индианаполисе — крупнейшей производственной площадке компании в США. Инженеры проверяют характеристики и надежность силовой установки перед переходом к следующим этапам разработки аппарата.
Каждый MV-75 FLRAA будет оснащаться двумя двигателями AE 1107F. Они примерно на 80% унифицированы с другими вариантами, что позволяет упростить логистику, обслуживание и управление запасными частями. Такая унификация должна повысить готовность техники и поддержать цель армии по созданию надежного и высокоэффективного конвертоплана.
Конвертоплан MV-75 обеспечит армейские авиационные бригады и подразделения специального назначения живучей, дальнобойной и высокоскоростной платформой, способной действовать в условиях противодействия противника.
Обозначение MV-75 подчеркивает многоцелевое назначение машины, ее возможности вертикального взлета и посадки, а также отсылает к году основания армии США — 1775. По сравнению с Black Hawk новый аппарат демонстрирует резкий скачок характеристик: его оперативная дальность должна достигнуть 1500 километров (против 370 километров у UH-60), позволяя действовать глубже в тылу противника без дозаправки.
Крейсерская скорость превысит 500 километров в час, что почти вдвое быстрее Black Hawk и существенно сокращает время доставки войск, их эвакуации и снабжения.
Ожидается, что FLRAA усилит доминирование в нижнем эшелоне воздушного пространства — так называемой «воздушно-наземной литорали», предоставив командирам и военнослужащим расширенные возможности для будущих конфликтов. Объединяя скорость, дальность и живучесть, MV-75 становится важным шагом в модернизации армейской авиации и повышении адаптивности к сложным условиям ведения боевых действий.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Февраля, 2021
Теломеры: невнятный секрет долголетия
15 Октября, 2018
Борис Штерн: «Почему на Марсе нет хамов и дураков»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии