Rolls-Royce приступила к испытаниям нового двигателя для перспективного конвертоплана MV-75

Компания Rolls-Royce приступила к испытаниям двигателя AE 1107 для прототипов перспективного конвертоплана MV-75 Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) армии США, что стало важной вехой в многомиллиардной программе создания летательного аппарата.

MV-75 / © Bell

Армия США сделала ставку на ускоренное развитие проекта, который должен заменить значительную часть парка вертолетов Black Hawk.

Испытания двигателя проходят на предприятиях Rolls-Royce в Индианаполисе — крупнейшей производственной площадке компании в США. Инженеры проверяют характеристики и надежность силовой установки перед переходом к следующим этапам разработки аппарата.

Каждый MV-75 FLRAA будет оснащаться двумя двигателями AE 1107F. Они примерно на 80% унифицированы с другими вариантами, что позволяет упростить логистику, обслуживание и управление запасными частями. Такая унификация должна повысить готовность техники и поддержать цель армии по созданию надежного и высокоэффективного конвертоплана.

Конвертоплан MV-75 обеспечит армейские авиационные бригады и подразделения специального назначения живучей, дальнобойной и высокоскоростной платформой, способной действовать в условиях противодействия противника.

Обозначение MV-75 подчеркивает многоцелевое назначение машины, ее возможности вертикального взлета и посадки, а также отсылает к году основания армии США — 1775. По сравнению с Black Hawk новый аппарат демонстрирует резкий скачок характеристик: его оперативная дальность должна достигнуть 1500 километров (против 370 километров у UH-60), позволяя действовать глубже в тылу противника без дозаправки.

Крейсерская скорость превысит 500 километров в час, что почти вдвое быстрее Black Hawk и существенно сокращает время доставки войск, их эвакуации и снабжения.

Ожидается, что FLRAA усилит доминирование в нижнем эшелоне воздушного пространства — так называемой «воздушно-наземной литорали», предоставив командирам и военнослужащим расширенные возможности для будущих конфликтов. Объединяя скорость, дальность и живучесть, MV-75 становится важным шагом в модернизации армейской авиации и повышении адаптивности к сложным условиям ведения боевых действий.