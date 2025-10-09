Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США раскрыли причины высокой аварийности вертолетов UH-60 Black Hawk
Sikorsky UH-60 Black Hawk — один из самых узнаваемых вертолетов в мире. Поступив на вооружение армии США в 1979 году, он стал основой американской тактической авиации и участвовал практически во всех крупных военных операциях — от Панамы и войны в Персидском заливе до Сомали, Ирака и Афганистана.
UH-60 Black Hawk — универсальный вертолет. Он способен перевозить десант, буксировать артиллерию или выполнять эвакуацию раненых прямо под огнем противника. И все же, несмотря на репутацию надежного «трудяги», этот вертолет приобрел и мрачное прозвище — «Crash Hawk» («Падающий ястреб»). За десятилетия эксплуатации Black Hawk не раз становился участником резонансных катастроф, что вызывало вопросы о его конструкции, управляемости и уровне безопасности.
Недавно обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс раскрыл причины высокой аварийности вертолета UH-60 Black Hawk. По его мнению, определенная доля опасности действительно заложена в самой конструкции Black Hawk. Чтобы удовлетворить требования армии США по скорости и маневренности, инженеры оснастили вертолет относительно небольшим несущим винтом при довольно большом весе. Это сделало его невероятно подвижным и способным садиться в ограниченных зонах, но при этом оставило минимальный аэродинамический запас прочности.
Black Hawk требует от пилота постоянного контроля, особенно при полете на малой высоте. В условиях высокой температуры или большой высоты вероятность срыва потока с лопастей возрастает, и граница между безопасным полетом и потерей подъемной силы становится буквально лезвием бритвы.
Кроме того, Black Hawk оснащен четырехлопастным основным винтом и сложной трансмиссией. Сбои в работе этих систем фигурировали в ряде катастроф. Одной из проблем стала недостаточная вибрационная устойчивость конструкции. Для стандартов 1970-х годов она была приемлемой, но если бы вертолет проектировали сегодня, инженеры наверняка включили бы дополнительные системы безопасности.
Часть репутации Black Hawk объясняется не его устройством, а условиями эксплуатации. Эти вертолеты часто выполняют полеты на предельно малой высоте, скрываясь от радаров и огня противника. В таких условиях они постоянно подвергаются риску столкновения с линиями электропередачи, башнями или попадания под стрелковый огонь.
Тем не менее, клеймо «Падающий ястреб» закрепилось. Отчасти из-за громких трагедий. Во время битвы за Могадишо (Сомали) два Black Hawk были сбиты — событие, легшее в основу книги журналиста Марка Боудена «Падение черного ястреба» и одноименного фильма Ридли Скотта. В январе этого года гражданский авиалайнер Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk при заходе на посадку в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
