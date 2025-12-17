Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Затянувшееся молчание MAVEN: связь с марсианским аппаратом до сих пор не восстановлена

Марсианский аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) по-прежнему не выходит на связь — и, судя по всему, к тому же неконтролируемо вращается. Ситуация для одного из марсианских орбитальных аппаратов NASA выглядит все более тревожной.

Художественное изображение автоматической межпланетной станции MAVEN / © NASA

Новый анализ показал, что неполадки с марсианским орбитальным аппаратом MAVEN могут быть значительно серьезнее, чем обычный сбой связи.

NASA 9 декабря сообщило о потере контакта с аппаратом: после выхода из-за Марса, где он временно находился вне радиовидимости Земли, связь так и не восстановилась. Изначально агентство не уточняло деталей и не давало понять, что проблема может затрагивать что-то помимо коммуникационного оборудования.

В обновлении от 15 декабря NASA сообщило, что получило краткий фрагмент телеметрии во время радионаучного эксперимента 6 декабря — в тот же день, когда связь была утрачена. Эти данные показали, что аппарат вращался и находился не на расчетной орбите.

По данным NASA, анализ сигнала указывает на нештатное вращение MAVEN после выхода из-за Марса, а также на возможное изменение его орбитальной траектории, о чем свидетельствует сдвиг частоты сигнала. Агентство продолжает выяснять причины потери связи и пытается восстановить контакт.

Один из представителей отрасли, комментируя ситуацию неофициально, отметил, что подобные признаки могут указывать на «энергетическое событие» — например, разрыв топливного бака или магистрали. Такое происшествие могло одновременно раскрутить аппарат и придать ему импульс, изменив орбиту.

Космический аппарат MAVEN запустили в ноябре 2013 года. Он достиг Красной планеты в сентябре 2014 года. Цель миссии — исследование верхних слоев атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери марсианской атмосферы в космос.

Кроме того, аппарат использовался как ретранслятор связи для марсоходов Curiosity и Perseverance. Пока MAVEN недоступен, NASA планирует активнее задействовать другие орбитальные аппараты — Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и ExoMars Trace Gas Orbiter — для поддержки связи с поверхностью Красной планеты.