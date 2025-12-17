Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Швеция построила первую в Европе парковку, созданную с использованием старых лопастей ветряных турбин

Швеция сделала значительный шаг в решении давней проблемы утилизации отходов возобновляемой энергетики, открыв парковочный комплекс, при строительстве которого применены лопасти ветряных турбин. Новый многоуровневый паркинг имени Нильса Бора расположен в стремительно развивающемся районе Бруннсхег города Лунд и, как утверждается, стал первым объектом подобного рода в Европе.

Швеция представила первую в Европе парковку, построенную с использованием переработанных лопастей ветряных турбин / © Vattenfall

Для его возведения использовали 57 роторных лопастей, демонтированных на выведенной из эксплуатации ветроэлектростанции Nørre Økse Sø, принадлежавшей энергетической компании Vattenfall. Эти элементы получили вторую жизнь в виде так называемых «навесных фасадов» — ненесущих панелей, закрывающих значительную часть внешних стен здания.

Лопасти роторов относятся к числу самых сложных для переработки компонентов ветряных турбин. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации в экстремальных погодных условиях, они изготавливаются из композитных материалов — стекловолокна и углеродного волокна.

Эти материалы отличаются прочностью и малым весом, но при этом крайне трудно поддаются переработке. Во многих странах отслужившие лопасти по-прежнему отправляются на полигоны. На эту проблему обратил внимание архитектор Йонас Ллойд, прочитав статью о трудностях утилизации лопастей ветряков в США.

Именно поэтому, когда LKP заказала проект нового многоэтажного паркинга, Ллойд и его команда предложили использовать старые лопасти как архитектурный элемент, а не рассматривать их как мусор.

В результате появился пятиэтажный парковочный комплекс на 365 машиномест, включая 40 зарядных станций для электромобилей и аккумуляторную систему хранения энергии. Крыша полностью покрыта солнечными панелями, соединенными с аккумуляторами, которые позволяют заряжать автомобили в ночное время.