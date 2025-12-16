Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые выдал разрешения на эксплуатацию электромобилей с автономным вождением третьего уровня

Власти Китая 15 декабря одобрили движение по дорогам общего пользования для двух моделей электрических седанов, оснащенных системой автономного вождения третьего уровня. Это первый случай, когда подобные транспортные средства официально получили допуск к эксплуатации на публичных дорогах страны.

Модель Arcfox / © BAIC Motor

Как сообщило Министерство промышленности и информационных технологий КНР, соответствующие разрешения выдали моделям, разработанным автопроизводителем Changan Automobile и брендом Arcfox, принадлежащим корпорации BAIC Motor.

Электромобиль Changan способен самостоятельно двигаться в пределах одной полосы со скоростью до 50 километров в час в условиях плотного трафика. Его эксплуатация разрешена на отдельных участках автомагистралей и городских скоростных дорог в городе Чунцин на юго-западе Китая.

Модель Arcfox, в свою очередь, получила допуск к автономному движению со скоростью до 80 километров в час на определенных участках автомагистралей и городских экспресс-трасс в Пекине.

Системы автономного вождения классифицируются по шести уровням — от Level 0 до Level 5. Чем выше уровень, тем более развитой и интеллектуальной является технология. Уровень 3, известный как «условно автоматизированное вождение», позволяет транспортному средству самостоятельно выполнять динамические задачи управления, при этом водитель обязан оставаться готовым взять контроль на себя при необходимости.

В последние годы Китай активно стимулирует развитие и внедрение автономного транспорта. В сентябре власти страны утвердили рабочий план, предусматривающий условное разрешение на серийное производство автомобилей с системами автономного вождения третьего уровня.