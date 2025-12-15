Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Geely открыла крупнейшую в мире лабораторию по испытаниям безопасности электромобилей
Расположенный в Нинбо — городе на востоке Китая — недавно созданный Центр безопасности Geely рассчитан на проведение испытаний по 27 различным направлениям, охватывающим широкий спектр требований к безопасности и надежности автомобилей.
По словам вице-президента Geely Auto Ли Чуаньхая, этот объект стал стратегической инвестицией, усиливающей амбиции компании по установлению глобальных эталонов в области стандартов безопасности, особенно применительно к технологиям нового поколения — интеллектуальным и электрифицированным транспортным средствам. Открытие центра совпало с периодом, когда ожидания потребителей все в большей степени формируются обеспокоенностью безопасностью аккумуляторов и надежностью интеллектуальных систем, включая продвинутые системы помощи водителю (ADAS).
Расширяя собственные возможности по тестированию, Geely намерена напрямую отвечать на эти вызовы, обеспечивая более высокий уровень контроля качества на фоне усиливающегося регуляторного давления и глобальной рыночной конкуренции.
Новый комплекс площадью 45 000 квадратных метров выходит за рамки традиционных краш-тестов и включает исследования в таких областях, как кибербезопасность, защита персональных данных и здоровье пассажиров. Эти расширенные возможности соответствуют концепту Geely «Комплексная безопасность 2.0», которая формулирует амбициозное видение: ноль жертв, ноль рисков для здоровья, ноль материального ущерба и ноль нарушений конфиденциальности на всех автомобильных платформах компании.
Чтобы продемонстрировать технический потенциал центра, в ходе церемонии открытия Geely провела показательный краш-тест с участием двух автомобилей Lynk & Co 900. На территории комплекса размещен ряд специализированных лабораторий, включая площадки для моделирования и валидации систем ассистированного вождения, оценки защиты пешеходов, а также тестирования сетевой и информационной безопасности автомобилей.
В Geely заявляют, что Центр безопасности уже задал ряд мировых «первых» стандартов, подчеркивающих масштаб и технологическую амбициозность проекта. Здесь располагается крупнейшая в мире лаборатория автомобильной безопасности, а также самая длинная действующая крытая трасса для краш-тестов. Кроме того, центр оснащен самым масштабным аэродинамическим туннелем с регулируемыми высотными и климатическими параметрами, предназначенным для автомобильных испытаний, и уникальной, исключительно гибкой зоной краш-тестов, способной имитировать столкновения практически под любым углом.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2021
Денисовский человек оказался вчетверо старше
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
15 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 5)
4 Декабря, 2014
5 самых красивых явлений природы
2 Октября, 2021
Суд за крымское наследство
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии