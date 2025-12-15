  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 декабря, 08:18
Рейтинг: +1095
Посты: 2494

Geely открыла крупнейшую в мире лабораторию по испытаниям безопасности электромобилей

Расположенный в Нинбо — городе на востоке Китая — недавно созданный Центр безопасности Geely рассчитан на проведение испытаний по 27 различным направлениям, охватывающим широкий спектр требований к безопасности и надежности автомобилей.

# Geely
# Китай
# технологии
# транспорт
# электромобили
Электромобиль Geely / © Geely Auto
Электромобиль Geely / © Geely Auto

По словам вице-президента Geely Auto Ли Чуаньхая, этот объект стал стратегической инвестицией, усиливающей амбиции компании по установлению глобальных эталонов в области стандартов безопасности, особенно применительно к технологиям нового поколения — интеллектуальным и электрифицированным транспортным средствам. Открытие центра совпало с периодом, когда ожидания потребителей все в большей степени формируются обеспокоенностью безопасностью аккумуляторов и надежностью интеллектуальных систем, включая продвинутые системы помощи водителю (ADAS).

Расширяя собственные возможности по тестированию, Geely намерена напрямую отвечать на эти вызовы, обеспечивая более высокий уровень контроля качества на фоне усиливающегося регуляторного давления и глобальной рыночной конкуренции.

Новый комплекс площадью 45 000 квадратных метров выходит за рамки традиционных краш-тестов и включает исследования в таких областях, как кибербезопасность, защита персональных данных и здоровье пассажиров. Эти расширенные возможности соответствуют концепту Geely «Комплексная безопасность 2.0», которая формулирует амбициозное видение: ноль жертв, ноль рисков для здоровья, ноль материального ущерба и ноль нарушений конфиденциальности на всех автомобильных платформах компании.

Чтобы продемонстрировать технический потенциал центра, в ходе церемонии открытия Geely провела показательный краш-тест с участием двух автомобилей Lynk & Co 900. На территории комплекса размещен ряд специализированных лабораторий, включая площадки для моделирования и валидации систем ассистированного вождения, оценки защиты пешеходов, а также тестирования сетевой и информационной безопасности автомобилей.

В Geely заявляют, что Центр безопасности уже задал ряд мировых «первых» стандартов, подчеркивающих масштаб и технологическую амбициозность проекта. Здесь располагается крупнейшая в мире лаборатория автомобильной безопасности, а также самая длинная действующая крытая трасса для краш-тестов. Кроме того, центр оснащен самым масштабным аэродинамическим туннелем с регулируемыми высотными и климатическими параметрами, предназначенным для автомобильных испытаний, и уникальной, исключительно гибкой зоной краш-тестов, способной имитировать столкновения практически под любым углом.

