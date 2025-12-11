Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько времени тратят на чтение люди в разных странах
Бытует мнение, что люди стали меньше читать в последние годы. С помощью двух инфографиков проверим, так ли это на самом деле.
В 2005 году, согласно рейтингу NOP World Culture Score Index, самой читающей страной оказалась Индия. В среднем, жители Индии читали в неделю 10 часов 42 минуты — это около 558 часов в год.
На втором месте оказался Таиланд, жители которого в неделю читали 9 часов и 24 минуты — около 473 часов в год. Третье место тогда заняли китайцы, читающие 8 часов в неделю или около 417 часов в год.
Россия тогда заняла седьмое место с результатом 7 часов и 6 минут в неделю или 370 часов в год. В десятку также вошли Филиппины, Египет, Чехия, Швеция, Франция и Венгрия. Примечательно, что по результатам того исследования США не вошли даже в топ-20. Тогда американцы читали в год 297 часов.
Сколько часов читали люди в 2024 узнал журнал CEOWORLD Consumer Insights. Согласно результатам опроса, в этом рейтинге на первом месте оказались США с результатом 357 часов в год. На втором месте расположилась Индия (352 часа), а на третьем — Великобритания (343 часа).
Россия в этом рейтинге вновь оказалась на 7 месте с результатом 223 часа в год. В топ-10 также вошли Франция, Италия, Канада, Австралия, Испания и Нидерланды. Любопытно, что Таиланд, согласно результатам этого опроса, оказался лишь на 21 месте (149 часов в год), а Китай на 17 месте (154 часа).
Оба рейтинга составляли разные организации, что может повлиять на результаты из-за разной методологии. Эти данные дают общее представление, как читают люди в странах мира, но не являются официальными.
