Карта: в каких странах больше трети городского населения живет в трущобах

Более миллиарда человек по всему миру живут в городских трущобах. На инфографике показаны страны, в которых более трети городского населения живет в трущобах.

Карта: в каких странах больше 30% городского населения живет в трущобах / © statista

По оценкам Организации Объединенных Наций, 57 процентов населения мира в 2022 году проживали в городах. К 2050 году эта цифра может вырасти до 68 процентов. Это обусловлено продолжающейся урбанизацией в Азии и Африке.

В этих регионах рост городов часто оказывается незапланированным. Это приводит к созданию поселений без подобающей инфраструктуры. В районах появляется самострой, распространяется антисанитария, а люди часто живут в крайней нищете.

По данным ООН, за последние 20 лет число людей, живущих в трущобах, выросло с 895 миллионов до 1,1 миллиарда. Чаще всего в таких условиях горожане живут в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

В Южном Судане в трущобах проживает 94,2 процента горожан. Не сильно отстает Мали. Там в городских трущобах проживает 92,5 процента местных жителей. Среди азиатских стран лидирует Афганистан — 71,6 процента. В Индии доля городского населения, проживающего в трущобах, сократилась с 2002 по 2022 год с 55 процентов до 41,5 процента.