Поливитамины снизили риск аутизма у будущих детей беременных на 34%, а фолиевая кислота на 30%
Расстройства аутистического спектра (РАС) затрагивают до одного процента детей во всем мире. Ученые выяснили, что прием фолиевой кислоты и поливитаминных комплексов во время беременности может значительно снизить риск развития РАС.
Группа австралийских ученых провела сводный обзор, оценивающий данные из нескольких систематических обзоров и мета-анализов. Они хотели выяснить, играет ли прием дородовых витаминов роль в профилактике аутизма. Результаты опубликованы в PLOS ONE.
Проверив более 1388 научных обзоров, исследователи сузили пул до восьми высококачественных анализов. Ученые изучили данные 101 первичного исследования с участием более трех миллионов участников.
Результаты показали, что если женщины принимали фолиевую кислоту или поливитаминные комплексы во время беременности, риск рождения ребенка с диагнозом РАС снижался на 30 процентов по сравнению с теми, кто не принимал добавки. Проанализировав добавки отдельно, исследователи пришли к выводу, что прием пренатальных поливитаминов приводил к снижению риска аутизма на 34 процента, а прием только фолиевой кислоты — на 30 процентов.
По мнению авторов, сводный анализ из нескольких высококачественных обзоров дает более убедительные доказательства, чем любое отдельное исследование.
Старший преподаватель Школы здравоохранения Университета Саншайн-Кост Линда Галло, не участвовавшая в исследовании, предупредила, что результаты использования поливитаминов следует интерпретировать осторожно. Она пояснила, мультивитамины влияют на различные аспекты материнского здоровья, но их пользу трудно оценить из-за различных составов.
