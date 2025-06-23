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56 минут назад
Игорь Байдов
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Ученые раскрыли последствия поздней беременности для здоровья ребенка

4.7

В последнее время в некоторых развитых странах наблюдается тенденция к тому, что женщины предпочитают рожать первого ребенка в возрасте 40 лет и старше. Но счастье материнства, как показали авторы новой научной работы, могут омрачить тревожные последствия. Исследователи из Швеции изучили историю нескольких сотен тысяч родов и рассказали о рисках для здоровья малышей, появившихся на свет у женщин в позднем возрасте.

Медицина
# беременность
# беременные
# дети
# здоровье
# матери
# младенцы
Бруклин 9-9
Кадр из американского ситкома «Бруклин 9-9» / © Fremulon, Dr. Goor Productions, 3 Arts Entertainment, Universal Television

В странах, где медицина находится на достаточно высоком уровне, все больше женщин откладывают первую беременность на поздний срок. Обычно они предпочитают рожать после 40 лет. Например, в 2022 году в Швеции 4,8 процента рожениц были старше 40. Такая тенденция вызвана социальными и медицинскими факторами: карьера, поздние браки, доступность вспомогательных репродуктивных технологий.

Ранее ученые доказали, что с возрастом не только снижается шанс быстро забеременеть, но и возрастают риски проблем со здоровьем как для матери, так и для ребенка. Ученые фиксировали, что у матерей за 40 чаще появляется ожирение, они чаще обращаются к экстракорпоральному оплодотворению и чаще переносят беременность с осложнениями. Кесарево сечение у них тоже распространено.

Однако, несмотря на все эти известные особенности, влияние возраста мамы на здоровье новорожденного оставалось плохо изученным. Команда ученых из Швеции под руководством Софии Восс (Sofia Voss) из Уппсальского университета восполнила этот пробел — и привела статистические данные. Научная работа опубликована в журнале Acta Paediatrica.

Восс и ее коллеги проанализировали данные по родам из Национального реестра родов Швеции. Его ведет Шведский национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению. Он включает все беременности, которые закончились родами на сроке с 22-й недели и больше.

Исследование охватило период с 2010 по 2022 год. В выборку попали 312 тысяч беременностей женщин старше 34 лет. При этом из списка исключили многоплодные беременности, когда на свет появляются сразу двое и более детей.

Участниц распределили на три возрастные группы: 35-39 лет, 40-44 года и от 45 лет. Первая группа сыграла роль контрольной — именно с ней сравнивали показатели других.

По словам Восс, серьезные осложнения у новорожденных в Швеции в целом редкость. Однако статистика все же показала, что с возрастом матери увеличивается риск проблем со здоровьем у ребенка. Особенно сильно это выражено после 45 лет. Главные проблемы — мертворождение, преждевременные роды, недостаточный вес и низкий уровень сахара в крови у младенцев.

Так, выяснилось, что среди женщин старше 45 лет мертворождение происходило в 0,83 процента случаев. У рожениц 35-39 лет этот показатель оказался в два раза ниже — 0,42 процента.

Риск преждевременных родов у женщин 35-39 лет наблюдался в 4,8 процента случаев. В группе 40-44 лет таких случаев — 6,1 процента, а у женщин старше 45 лет — уже 8,4 процента.

У детей, появившихся на свет у более возрастных матерей, то есть из третьей группы, чаще фиксировали дефицит массы тела и низкий уровень сахара в крови, чем у женщин из первой и второй групп.

Исследователи отметили, что их главная задача — не напугать женщин, которые планируют стать матерями в более позднем возрасте, а подробно показать распределение рисков внутри старшей возрастной группы. Это позволит точнее планировать наблюдение за беременностью, выбирать тактику родов и сообщать женщинам правдивую, проверенную информацию.

Отметим, что у нового исследования есть ряд ограничений. В частности, авторы не анализировали, как на здоровье ребенка могли повлиять курение, питание, вес, стресс или физическая активность матери. Возможно, часть проблем связана не только с возрастом, а с другими факторами, которые чаще встречаются у женщин постарше.

Кроме того, не учтена история бесплодия и попытки забеременеть. Исследователи не изучали, как долго женщины пытались зачать ребенка до первой беременности. У многих из них (особенно после 40) путь к материнству мог быть долгим и трудным, включать многолетние неудачные попытки, что могло говорить об изначально более плохом репродуктивном здоровье, не связанном с возрастом.

Использование вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО, часто сопряжено с интенсивной гормональной стимуляцией яичников, то есть само такое лечение (а не только возраст матери) могло повлиять на течение беременности и здоровье новорожденного.

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Игорь Байдов
342 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# беременность
# беременные
# дети
# здоровье
# матери
# младенцы
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# ChatGPT
# игра
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Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Стасюк V
Стасюк V
2 минуты назад
-
0
+
Меня родили поздно (36+). И здоровье у меня (особенно психическое) - не очень. Иммунитет слабый, аутизм.
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Стасюк V
2 минуты назад
Меня родили поздно (36+). И здоровье у меня (особенно психическое) - не очень. Иммунитет слабый, аутизм.

Ученые раскрыли последствия поздней беременности для здоровья ребенка

Владимир Перминов
8 минут назад
Мне кажется, что если и произойдёт переход на беспилотный транспорт, то с полным отказом от пилотируемых аппаратов и очень нескоро

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Gregory Saenko
28 минут назад
Спасибо за показ зоны в Тихом океане, которую никто бомбить не будет. Значит, переезжаем туда. :)

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Стасюк V
2 часа назад
Александр, у меня раньше был автомобиль. осознанно отказался от использования. оказалось можно прекрасно обойтись без него. качество жизни

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Илья Кучеров
2 часа назад
Александр, я рад тому ,что вы оптимист .Если через 10 лет кто то еще будет лететь хоть куда то, то у нас не все так плохо, а вот если нет....

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
2 часа назад
Стасюк, так вы никогда не водили машину, или никогда не видели такие ролики? Помогите определиться.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
2 часа назад
Иван, как известно, Тесла не публикует статистику по числу аварий в ситуации, когда нейросеть отказалась от управления автомобилем. Наверное, она

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
2 часа назад
Sergey6264, так же, как с тем, что вы не осмелитесь через три года вернуться к этому вашему комментарию. Не говоря уже о том, чтобы сделать это через

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
2 часа назад
Стасюк, жаль, что ученые не знают -- и сделали их еще в прошлом веке.

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Sergey6264
2 часа назад
Александр, Березин, а как быть с уже сохраненными каментами? :-)))))))) https://www.forbes.ru/news/321827-ilon-maks-poobeshchal-otpravit-pervogo-cheloveka-na-mars-v-2024-godu?ysclid=mc8vf9fi8u204673042

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Стасюк V
3 часа назад
Александр, наши знания об устройстве планетарной экосистемы находятся в зачаточном состоянии, на основе них опрометчиво делать такие однозначные

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Стасюк V
3 часа назад
Александр, в то время как у людей падает объём мозга, особенно доли ответственные за распознование образов, нейросети стремительно развиваются.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, статистика есть по частоте аварий или только ролики в интернетах?

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Ещё свойства меняются, необходимо точно разделять пластики, ПЭТФ к ПЭТФу, полипропилен к полипропилену и т. да. В процессе экструзии идёт

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, еще точнее: люди стали благодетелями планеты. Глобальное озеленение -- самый масштабный из идущих сейчас на ней процессов, зачем его

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, скажите, вы машину водите? Регулярные ролики автопилота Теслы, где он с дороги в дерево сворачивает и проч. -- видели? И если да, как у вас

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Стасюк V
3 часа назад
Технологии развиваются. Кожаным не место за рулём: они так и не научились адекватно управлять транспортными средствами, в силу

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Стасюк V
3 часа назад
Трутни должны был самоуправляемыми. Сам летит в заданный район, сам находит цель, сам атакует. Оператор - самое уязвимое звено. Очевидно -

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