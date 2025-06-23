Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые раскрыли последствия поздней беременности для здоровья ребенка
В последнее время в некоторых развитых странах наблюдается тенденция к тому, что женщины предпочитают рожать первого ребенка в возрасте 40 лет и старше. Но счастье материнства, как показали авторы новой научной работы, могут омрачить тревожные последствия. Исследователи из Швеции изучили историю нескольких сотен тысяч родов и рассказали о рисках для здоровья малышей, появившихся на свет у женщин в позднем возрасте.
В странах, где медицина находится на достаточно высоком уровне, все больше женщин откладывают первую беременность на поздний срок. Обычно они предпочитают рожать после 40 лет. Например, в 2022 году в Швеции 4,8 процента рожениц были старше 40. Такая тенденция вызвана социальными и медицинскими факторами: карьера, поздние браки, доступность вспомогательных репродуктивных технологий.
Ранее ученые доказали, что с возрастом не только снижается шанс быстро забеременеть, но и возрастают риски проблем со здоровьем как для матери, так и для ребенка. Ученые фиксировали, что у матерей за 40 чаще появляется ожирение, они чаще обращаются к экстракорпоральному оплодотворению и чаще переносят беременность с осложнениями. Кесарево сечение у них тоже распространено.
Однако, несмотря на все эти известные особенности, влияние возраста мамы на здоровье новорожденного оставалось плохо изученным. Команда ученых из Швеции под руководством Софии Восс (Sofia Voss) из Уппсальского университета восполнила этот пробел — и привела статистические данные. Научная работа опубликована в журнале Acta Paediatrica.
Восс и ее коллеги проанализировали данные по родам из Национального реестра родов Швеции. Его ведет Шведский национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению. Он включает все беременности, которые закончились родами на сроке с 22-й недели и больше.
Исследование охватило период с 2010 по 2022 год. В выборку попали 312 тысяч беременностей женщин старше 34 лет. При этом из списка исключили многоплодные беременности, когда на свет появляются сразу двое и более детей.
Участниц распределили на три возрастные группы: 35-39 лет, 40-44 года и от 45 лет. Первая группа сыграла роль контрольной — именно с ней сравнивали показатели других.
По словам Восс, серьезные осложнения у новорожденных в Швеции в целом редкость. Однако статистика все же показала, что с возрастом матери увеличивается риск проблем со здоровьем у ребенка. Особенно сильно это выражено после 45 лет. Главные проблемы — мертворождение, преждевременные роды, недостаточный вес и низкий уровень сахара в крови у младенцев.
Так, выяснилось, что среди женщин старше 45 лет мертворождение происходило в 0,83 процента случаев. У рожениц 35-39 лет этот показатель оказался в два раза ниже — 0,42 процента.
Риск преждевременных родов у женщин 35-39 лет наблюдался в 4,8 процента случаев. В группе 40-44 лет таких случаев — 6,1 процента, а у женщин старше 45 лет — уже 8,4 процента.
У детей, появившихся на свет у более возрастных матерей, то есть из третьей группы, чаще фиксировали дефицит массы тела и низкий уровень сахара в крови, чем у женщин из первой и второй групп.
Исследователи отметили, что их главная задача — не напугать женщин, которые планируют стать матерями в более позднем возрасте, а подробно показать распределение рисков внутри старшей возрастной группы. Это позволит точнее планировать наблюдение за беременностью, выбирать тактику родов и сообщать женщинам правдивую, проверенную информацию.
Отметим, что у нового исследования есть ряд ограничений. В частности, авторы не анализировали, как на здоровье ребенка могли повлиять курение, питание, вес, стресс или физическая активность матери. Возможно, часть проблем связана не только с возрастом, а с другими факторами, которые чаще встречаются у женщин постарше.
Кроме того, не учтена история бесплодия и попытки забеременеть. Исследователи не изучали, как долго женщины пытались зачать ребенка до первой беременности. У многих из них (особенно после 40) путь к материнству мог быть долгим и трудным, включать многолетние неудачные попытки, что могло говорить об изначально более плохом репродуктивном здоровье, не связанном с возрастом.
Использование вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО, часто сопряжено с интенсивной гормональной стимуляцией яичников, то есть само такое лечение (а не только возраст матери) могло повлиять на течение беременности и здоровье новорожденного.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
В последнее время в некоторых развитых странах наблюдается тенденция к тому, что женщины предпочитают рожать первого ребенка в возрасте 40 лет и старше. Но счастье материнства, как показали авторы новой научной работы, могут омрачить тревожные последствия. Исследователи из Швеции изучили историю нескольких сотен тысяч родов и рассказали о рисках для здоровья малышей, появившихся на свет у женщин в позднем возрасте.
Паукообразные существа, обитающие на дне океана, куда практически не проникает солнечный свет, выработали уникальную стратегию выживания. Вместо охоты или поиска падали они научились сотрудничать с бактериями, которые обеспечивают морских пауков необходимой для жизни энергией. Ничего ранее у морских членистоногих ученые не наблюдали.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Исследователи из Новой Зеландии посчитали угрозу для озонового слоя при достижении землянами хотя бы пары тысяч ракетных запусков в год. По их расчетам, он должен начать существенно деградировать. Интересно, что Илон Маск планирует несколько тысяч запусков ежегодно, то есть даже больше. Несмотря на это, некоторые проблемы в работе делают ее выводы далеко не бесспорными.
Изучив распределение древних и плотных звездных систем в скоплении Персея, ученые наткнулись на уникальную галактику, которая практически полностью состоит из темной материи.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тайна гибели «Курска»
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
«Новая физика, конечно, должна быть». Как наши физики «ловят» космические частицы с энергией, которую невозможно получить даже на Большом адронном коллайдере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии