Названы сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate

Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовится к выходу на взлетную полосу.

Су-75 Checkmate / © ОАК

Старт летных испытаний намечен на первый квартал 2026 года. По словам Сергея Богдана, главы летной службы компании «Сухой», самолет уже собран и находится на финальной стадии подготовки к своему дебютному полету.

Созданием перспективного авиационного комплекса Су-75 Checkmate занимается знаменитая корпорация «Сухой». Публика впервые увидела демонстратор самолета на авиасалоне МАКС-2021, где он был официально представлен миру.