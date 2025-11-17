Древние геномы подтвердили совместные миграции людей и собак по Евразии

Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.

Собаки стали первым одомашненным видом и живут бок о бок с человеком не менее 20 тысяч лет. За это время они сопровождали людей сквозь многочисленные социальные и культурные изменения. Однако детали этой совместной истории долго оставались неясными. Главный вопрос заключался в том, приводили люди собак с собой при освоении новых территорий или каждый раз заново приручали местных диких животных.

Изучение современных пород не дает ответа на этот вопрос. За тысячи лет их геномы многократно перемешались, что стерло следы древних событий. Единственным надежным источником информации служит палеогеномика. Сравнение геномов древних собак и людей из одних археологических слоев позволяет напрямую проследить, как менялись их популяции.

Команда исследователей изучила генетическую историю собак от Восточной Азии до степей Западной Евразии, сопоставив ее с миграциями людей. Результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые отсеквенировали и проанализировали геномы 17 древних собак из Сибири, Восточной Азии и центральноазиатских степей. Возраст останков составил от 870 до 9700 лет. Эти образцы, впервые включавшие находки из Китая, дополнили базу из 56 известных древних геномов. Общая выборка из 73 геномов охватила период почти 10 тысяч лет.

Сравнение геномов помогло выявить сходство в истории двух видов. Генетические изменения в популяциях собак и людей происходили одновременно и в одних регионах. Наиболее четко такая корреляция прослеживалась во время ключевых культурных трансформаций. Например, примерно 4000 лет назад на территорию Западного Китая пришли группы людей из евразийских степей. Они принесли с собой технологию обработки металла и, как показал анализ, своих собак.

При этом совместные перемещения людей и их спутников начались гораздо раньше. Генетические данные указали на общие миграции, произошедшие по меньшей мере 11 тысяч лет назад. Тогда охотники-собиратели в Северной Евразии обменивались животными, генетически близкими к современным сибирским хаски. Подобные факты свидетельствуют, что люди сохраняли приверженность своим линиям собак и не заимствовали диких животных при переселении.

Новая научная работа подтвердила, что собаки играли неотъемлемую роль в человеческих обществах на протяжении всей голоценовой эпохи. Люди ценили их не только как помощников, но и как компаньонов, которых брали с собой в долгие и трудные путешествия.

Илья Гриднев 103 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.