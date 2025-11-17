  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 ноября, 10:08
Илья Гриднев
2

Древние геномы подтвердили совместные миграции людей и собак по Евразии

❋ 3.9

Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.

Биология
# миграции
# палеогенетика
# собаки
Гончая пасет овец / © Unsplash/CC0 Public Domain

Собаки стали первым одомашненным видом и живут бок о бок с человеком не менее 20 тысяч лет. За это время они сопровождали людей сквозь многочисленные социальные и культурные изменения. Однако детали этой совместной истории долго оставались неясными. Главный вопрос заключался в том, приводили люди собак с собой при освоении новых территорий или каждый раз заново приручали местных диких животных.

Изучение современных пород не дает ответа на этот вопрос. За тысячи лет их геномы многократно перемешались, что стерло следы древних событий. Единственным надежным источником информации служит палеогеномика. Сравнение геномов древних собак и людей из одних археологических слоев позволяет напрямую проследить, как менялись их популяции.

Команда исследователей изучила генетическую историю собак от Восточной Азии до степей Западной Евразии, сопоставив ее с миграциями людей. Результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые отсеквенировали и проанализировали геномы 17 древних собак из Сибири, Восточной Азии и центральноазиатских степей. Возраст останков составил от 870 до 9700 лет. Эти образцы, впервые включавшие находки из Китая, дополнили базу из 56 известных древних геномов. Общая выборка из 73 геномов охватила период почти 10 тысяч лет.

Сравнение геномов помогло выявить сходство в истории двух видов. Генетические изменения в популяциях собак и людей происходили одновременно и в одних регионах. Наиболее четко такая корреляция прослеживалась во время ключевых культурных трансформаций. Например, примерно 4000 лет назад на территорию Западного Китая пришли группы людей из евразийских степей. Они принесли с собой технологию обработки металла и, как показал анализ, своих собак.

При этом совместные перемещения людей и их спутников начались гораздо раньше. Генетические данные указали на общие миграции, произошедшие по меньшей мере 11 тысяч лет назад. Тогда охотники-собиратели в Северной Евразии обменивались животными, генетически близкими к современным сибирским хаски. Подобные факты свидетельствуют, что люди сохраняли приверженность своим линиям собак и не заимствовали диких животных при переселении.

Новая научная работа подтвердила, что собаки играли неотъемлемую роль в человеческих обществах на протяжении всей голоценовой эпохи. Люди ценили их не только как помощников, но и как компаньонов, которых брали с собой в долгие и трудные путешествия.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
103 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# миграции
# палеогенетика
# собаки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Ноя
650
Не то, а другое первобытное искусство (неолит Ближнего Востока)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Бактерии и бактериофаги — кошки-мышки на молекулярном уровне
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Непарнокопытные: эволюция выносливых бегунов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
От океана Нун до сибирских рек: мифологические представления о воде
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
750
Наступление Московского царства (первая половина XVI в.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Как снимать объекты глубокого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Окна памяти: нейробиология воспоминаний
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 15:35
РТУ МИРЭА

Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# дипфейк
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# нейросети
# технологии
# цифровой двойник
17 ноября, 08:45
Любовь С.

Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

Четвертый вид вируса герпеса человека (HHV-4) — вирус Эпштейна — Барр — оказался связан с развитием системной красной волчанки. Результаты нового исследования показали, что вирус не просто присутствует в иммунных клетках пациентов, а целенаправленно «перепрограммирует» их, превращая в «драйверы» аутоиммунного воспаления.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# вирус Эпштейна — Барра
# Волчанка
# воспаление
# герпес
# иммунитет
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 15:28
Мария Азарова

«Яндекс» объявил лучших преподавателей, обучающих специалистов по ИИ

Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.

Медиа
# искусственный интелект
# Яндекс
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние геномы подтвердили совместные миграции людей и собак по Евразии

    17 ноября, 10:08

  2. Экологически безопасная наножидкость повысила нефтедобычу до 70%

    17 ноября, 09:52

  3. Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

    17 ноября, 09:26

  4. Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

    17 ноября, 08:45
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Leopard 1
7 минут назад
Реки Лимпопо и Замбези тоже не канают, маловато водички! Хотя у Замбези более 7000м куб. в секунду! Могли бы и включить в Африканский список!

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Andrei Filatof
13 минут назад
если размер тела d мал по сравнению с расстоянием от наблюдателя R, то угловой размер (в радианах) определяется отношением d/R, так как tg(α)≈α в

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Andrei Filatof
26 минут назад
Чат GPT учит, что угол при вершине треугольника вычисляется немного посложнее: δ =2⋅arctan(d/2R)

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Простислав Раданежский...
56 минут назад
А потом окажется что этот художник рисует с помощью нейросетей и всё

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Desai Klark
60 минут назад
Умный, умный. Иди блесни своим двузначным iq где нибудь еще.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Иван Колесников
1 час назад
Cer, у американцев сначала идёт месяц, затем число. Поэтому 06.08.2025

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

gunfigther
2 часа назад
Mei, по карте в начале статьи видно, что казахи едят мяса меньше и китайцев, и россиян.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Потапов Сергей
2 часа назад
Мастер, вы удивляете не только Александра так как здесь нигде не оспариваются достижения СССР.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Cer Dmit
2 часа назад
Почему фото от 08.06.2025?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Mei Dzh
2 часа назад
Андрей, если специфическое мясо брать, тогда казахи с кониной тоже перешли бы на тёмную сторону и вошли бы в топ 5. Мясо точно больше китайцев и

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Борис Чернов
2 часа назад
Андрей, потребление Кенгуру не оценивалось..

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Потапов Сергей
2 часа назад
Foxtrot, я бы на вашем месте последовал бы совету. Прочитайте весь список на сайте ИТЭР, а не пару строчек из гугла. Возможно поможет как минимум не

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Андрей Х
3 часа назад
Странно, что Австралия, один из лидеров, не попала в топ ни по одной из категорий

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Владимир Юрганов
4 часа назад
Елена, планктоний

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Андрей Дальнов
4 часа назад
Индейка осталась за скобками, а она сильно влияет на структуру потребления в США и Израиле. Ещё интересный момент по Гонконгу - район в топе по

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Виталий Вершинин
4 часа назад
Simistru, ваш взгляд из задницы пованивает г - цом.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Виталий Вершинин
4 часа назад
Недимон, у недимонки, глаз шибко зоркий, одна беда, глядит не туда.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Виталий Вершинин
4 часа назад
Desai, аа вы там, у себя в пи- е её встречали?

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Oleksii Ostoletskyi
8 часов назад
В фильме Ядро для аппарата по бурению земной коры использовался метал который называется "Хрен достанешь" и состоял из сплава с 27ю названий. Почему

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Кирилл Канаев
10 часов назад
Василий, у Нила мощность потока чуть более 2000м3, это вообще ниочем

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно