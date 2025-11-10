О мероприятии

Со времен древних греков семь построек были признаны настолько удивительными, что получили название «чудес света». Их набор менялся, но число всегда оставалось неизменным. Большую часть из них создали древнегреческие архитекторы, но часть была сооружена народами древнего Востока.

До наших дней сохранилось только одно чудо света – египетские пирамиды, но следы некоторых других были открыты археологами, а по поводу оставшихся ведутся жаркие дискуссии.

Археолог Александр Бутягин поведает историю строительства пирамид, от первых ступенчатых до последних, построенных из сырцового кирпича. Основное внимание лектор сосредоточит на трех Великих пирамидах, тех, которые так впечатлили древних греков. Слушатели разберутся в том, как появилась идея строительства этих огромных сооружений, как совершенствовалась их архитектура, зачем были нужны пирамиды, и, наконец, почему их перестали строить.

