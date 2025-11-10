О мероприятии

Дятлов традиционно рассматривают как «производителей» дупел для животных или же «санитаров леса». Однако то и другое в малонарушенных лесах несущественно. На первое место выходит главная роль дятлов в «экономике природы» — воспроизводство сложной мозаично-оконной структуры лесного полога, в союзе с дереворазрушающими грибами.

Биолог Владимир Фридман расскажет о том, как именно дятлы это делают, разными способами выдалбливая насекомых и собирая с поверхности, почему для этого важно именно разнообразие жизненных форм дятлов, почему с усложнением структуры лесного центра от бореальных лесов к влажным тропическим им нужно и больше видов, и больше разных жизненных форм дятлов.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно