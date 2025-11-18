  • Добавить в закладки
Искусственный интеллект в медицине

Слушатели узнают, как используются нейронные сети для распознавания патологий.

Парк «Зарядье»
20 ноября, 19:30
Москва ул. Варварка, 6/1

Бурное развитие технологий машинного обучения и анализа больших данных в последние годы радикально меняет подходы к диагностике, прогнозированию и лечению заболеваний. Искусственный интеллект (ИИ) уже стал неотъемлемой частью клинической практики, биомедицинских исследований и организации здравоохранения.

Заведующий отделом клинических исследований Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, врач-гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Юрьевич Дроков расскажет про ключевые направления применения ИИ в медицине:

  • Диагностика и интерпретация изображений (радиология, патоморфология, дерматология) — использование нейронных сетей для распознавания патологий с точностью, сопоставимой с экспертами.
  • Прогнозирование исходов и персонализированная терапия — анализ клинико-лабораторных и геномных данных с целью предсказания риска осложнений, ответа на терапию и стратификации пациентов.
  • ИИ в онкологии и гематологии — автоматизация морфологического анализа, оценка минимальной остаточной болезни, выявление молекулярных паттернов и помощь в выборе схем терапии.

20
Четверг
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:30
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Варварка, 6/1

18 ноября, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# искусственный интеллект
# технологии
Маня Маня
52 минуты назад
Про тайгу Дальнего Востока напишите, которой уже на карте нет, всё в Китае давно, про Томскую тайгу, которая приказала долго жить. От отсутствия

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Виктор
53 минуты назад
Ждём-с развала США?России- из за внутренних врагов в виде пятой колонны типа Чубайсов - чиновников перебежчиков - Козырев и губернаторы удравшие ну

Циклична ли история человечества?

Потапов Сергей
57 минут назад
Наталья, эти дорогие грузчики выходят дешевле чем труд человека. Выглядят они так для универсальности, в перспективе все что может физически

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

валерий буров
2 часа назад
Для всех смеющихся над Еленой. Откуда вы знаете из чего изготовлены НЛО. Вы напоминаете экскурсантов в Петропавловской крепости, которые

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Эльмар Касумов
3 часа назад
Елена, ага, а ещё Сократий и Аристотий 🤣

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Алексей Чеботарь
3 часа назад
Много ошибок. Данная схема - шляпа

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Alexander Sergeev
3 часа назад
Г., 1) Я думаю, что сами колонки не играют роли большой. Каждая из них - отдельно репрезентует 100% заданного континента. 2) напрямую территория, судя

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Elusive Joe
3 часа назад
Они осмелились написать "слово на букву Н" и никто не против?))

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Иван Колупаев
4 часа назад
Надо вспомнить на какой год запланировал американцев на Луне Березин 🙂 что-то вроде до конца десятилетия. Опять его Илон подвел. Наобещал с три

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Дмитрий Медведев
4 часа назад
Елена, https://www.securitylab.ru/news/566159.php

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Недимон
5 часов назад
Виталий, зато твой шрколодный глаз всегда свободен для желающих.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Недимон
5 часов назад
Виталий, иди к хую дегенерат помойный. Ты сам из окопа пишешь? Сосни тунца ублюдок ущербный. Я тебя в рот имел.

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Иван Колупаев
5 часов назад
Латышев, вот так уж прямо и идете.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Dima Mozhaev
5 часов назад
Ирина, в первый год и так и будет. Потом с массовым внедрением цена будет снижаться. Вспомните Сколько стоил интернет и мобильные телефоны 25 лет

Конец кариесу? Ученые восстановили зубную эмаль 

Наталья Низамова
5 часов назад
Зачем нужны такие дорогие грузщики? И зачем им выглядеть как человек? Это же может быть автоматизированная система.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Александр Войко
5 часов назад
Виталий, каких еще львов

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Serhii Kochetkov
6 часов назад
А где украана Они и море чёрное копали и т.д. Несправедливо

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Латышев Александр
6 часов назад
Это какие то новости будущего? Или будущее уже наступило, пока мы едем на СВО ?

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

артем самойлен
6 часов назад
А где Russ на Америкаеской части?

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Dima Koli
6 часов назад
Это самый дебильный чат который я когда либо прочёл.люди,вы все больны.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

