О мероприятии

Многие изображения дальнего космоса, которые люди видят в статьях и социальных сетях, — результат обработки гигабайт данных с орбитальных телескопов. Этим занимаются опытные специалисты-астрономы с помощью мощных компьютеров со сложными алгоритмами.

Не все знают, что снять многие объекты — не только Луну, но и далекие планеты и туманности — можно и с любительским оборудованием. Редактор, автор и корреспондент «Роскосмос Медиа», астрофотограф Николай Вдовин расскажет о современных методах съемки и обработки астрофотографий. А еще о том, как создавать впечатляющие кадры туманностей, галактик и звездных скоплений.

Расписание ул. Машкова, 28/20 строение 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация