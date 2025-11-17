Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов
С 2015 года мир ежегодно теряет в среднем 10,9 миллиона гектар леса.
Наиболее интенсивное обезлесение происходит в Южной Америке и Африке, главным образом из-за расширения сельскохозяйственного производства. В Бразилии, например, ключевую роль в масштабных вырубках Амазонии играют разведение крупного рогатого скота и расширение пастбищ.
Эта инфографика показывает страны, которые потеряли больше всего лесов с 2015 года, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С утратой более 2,9 миллионов гектар Бразилия опережает все остальные страны по масштабам обезлесения с большим отрывом.
Хотя темпы вырубки замедлились, масштабы потерь превышают суммарные показатели следующих девяти стран вместе взятых. Более обнадеживающим представляется то, что президент Бразилии Лула да Силва намерен довести уровень обезлесения до нуля к 2030 году. В стране находится 486 миллионов гектар леса — это второй показатель в мире.
На втором месте — Ангола на западном побережье Африки, потерявшая 510 тысяч гектар. Соседняя Демократическая Республика Конго занимает пятое место с утратой 283 тысяч гектар. В регионе широко распространено подсечно-огневое земледелие, применяемое для освоения земель под сельское хозяйство и заготовку древесины.
В Азии наибольшие масштабы обезлесения наблюдаются в Мьянме, известной изобилием тиковых лесов. Между тем Камбоджа демонстрирует самые быстрые темпы утрат — в среднем 3,3% чистого ежегодного уменьшения лесного покрова, что более чем в четыре раза превышает показатель Бразилии.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Научный журналист и член редсовета Naked Science Егор Быковский беседует с представителем научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артуром Гареевым о графите — что это за материал, каковы его ключевые свойства и области применения и почему сегодня к нему приковано столько внимания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
