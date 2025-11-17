Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов / © Visual Capitalist

Наиболее интенсивное обезлесение происходит в Южной Америке и Африке, главным образом из-за расширения сельскохозяйственного производства. В Бразилии, например, ключевую роль в масштабных вырубках Амазонии играют разведение крупного рогатого скота и расширение пастбищ.

Эта инфографика показывает страны, которые потеряли больше всего лесов с 2015 года, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С утратой более 2,9 миллионов гектар Бразилия опережает все остальные страны по масштабам обезлесения с большим отрывом.

Хотя темпы вырубки замедлились, масштабы потерь превышают суммарные показатели следующих девяти стран вместе взятых. Более обнадеживающим представляется то, что президент Бразилии Лула да Силва намерен довести уровень обезлесения до нуля к 2030 году. В стране находится 486 миллионов гектар леса — это второй показатель в мире.

На втором месте — Ангола на западном побережье Африки, потерявшая 510 тысяч гектар. Соседняя Демократическая Республика Конго занимает пятое место с утратой 283 тысяч гектар. В регионе широко распространено подсечно-огневое земледелие, применяемое для освоения земель под сельское хозяйство и заготовку древесины.

В Азии наибольшие масштабы обезлесения наблюдаются в Мьянме, известной изобилием тиковых лесов. Между тем Камбоджа демонстрирует самые быстрые темпы утрат — в среднем 3,3% чистого ежегодного уменьшения лесного покрова, что более чем в четыре раза превышает показатель Бразилии.