  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 ноября, 09:26
Адель Романенкова
384

Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

❋ 5.1

Расчеты показывают, что на лунную базу каждодневно будут падать десятки микрометеороидов, а даже самые мелкие из них способны повредить модуль и создать угрозу для астронавтов. Впрочем, для этой проблемы есть проверенное решение — так называемый щит Уиппла.

Космонавтика
# NASA
# космос
# лунная база
# лунная программа
# метеороиды
# микрометеориты
Лунная база в представлении художника
Лунная база в представлении художника / © ESA - P. Carril

Одним из самых перспективных мест для предстоящей высадки на Луне экипажа «Артемиды III» и сооружения в дальнейшем постоянной лунной базы в NASA считают район 79-километрового кратера Нобиле. Он расположен примерно в 150-200 километрах от Южного полюса Луны. Другие потенциальные локации базы тоже находятся в лунной «мерзлоте».

Полярные регионы естественного спутника Земли заинтересовали космические державы после обнаружения в них богатых залежей водяного льда. Воду на Луне рассчитывают использовать для расщепления на водород и кислород, а значит, одновременного получения и ракетного топлива, и окислителя.

Астрофизики и инженеры из Колумбийского университета (США) недавно отметили, что Южный полюс Луны — удачный выбор для постоянной станции еще с одной точки зрения. В своей статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, они рассказали о количестве падающих на будущую лунную базу микрометеороидов — небесных тел размерами до нескольких сантиметров и массой не больше примерно 10 граммов.

На первый взгляд такой щебень не кажется опасным для жизни, но на самом деле он летит на огромных скоростях. Поэтому падение даже сравнимой по толщине с человеческим волосом песчинки там уже потенциально опасно, а камень покрупнее может пробить корпус жилого модуля или скафандр.

Ученые смоделировали такую бомбардировку для условной 100-метровой конструкции и «располагали» ее в тысяче разных точек на лунной поверхности. Выяснилось, что база будет подвергаться 15-23 тысячам микрометеороидных ударов ежегодно. При этом меньше всего небесных тел падает именно у полюсов.

Это связано с вращением Луны вокруг своей оси: в течение 27 дней ее полного оборота в небе над полюсом кружит одно и то же ограниченное количество звезд, а на экваторе за это время наблюдатель обозревал бы всю небесную сферу. Поэтому получается, что на лунный экватор, низкие и средние широты метеороиды летят со всех возможных направлений, а на полюса — из сравнительно небольшого участка неба.

Количество падающих микрометеороидов в разных широтах Луны
Количество микрометеороидов в разных широтах Луны / © Daniel A. Yahalomi et al, 2025

Поскольку базу собираются строить на некотором расстоянии от полюса, стоит учесть и еще один фактор: находится ли она на видимой стороне Луны или на обратной. Как пишут исследователи, расположиться на обратной было бы лучше: гравитация Земли заставляет больше метеороидов лететь к видимой стороне. В то же время для постоянной связи с Землей целесообразно находиться там, откуда Землю видно.

Исследователи заверили, что в любом случае решение проблемы микрометеороидов на Луне есть: его предложил еще в 1947 году американский астроном Фред Лоуренс Уиппл. Он изобрел для космических кораблей защитный экран необычной конструкции: две стенки, между которыми — либо пустота, либо легкий материал. Этот принцип активно используется в космонавтике. На модулях Международной космической станции установлены такие щиты более сотни разнообразных конфигураций.

Базовый вариант конструкции щита Уиппла / © NASA

Под основной удар подставляет себя верхняя сравнительно тонкая стенка. Микрометеороид ее пробивает, но при этом и сам разрушается на многочисленные более мелкие обломки. Далее эти обломки попадают в пустоту либо заполняющий промежуток материал и распространяются там уже неким облаком. Благодаря этому к моменту достижения нижней, более толстой стенки это скопление теряет большую часть своей первоначальной силы удара и становится намного менее опасным.

По расчетам, пробить щит Уиппла на Луне может только частица массой от 0,069 грамма. Меж тем 99,9997 процента всех падающих там микрометеороидов легче. Способное преодолеть эту защиту небесное тело, по прогнозам, будет падать на лунную базу ориентировочно раз в 42 года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
256 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Космонавтика
# NASA
# космос
# лунная база
# лунная программа
# метеороиды
# микрометеориты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Ноя
650
Не то, а другое первобытное искусство (неолит Ближнего Востока)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Бактерии и бактериофаги — кошки-мышки на молекулярном уровне
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Непарнокопытные: эволюция выносливых бегунов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
От океана Нун до сибирских рек: мифологические представления о воде
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
750
Наступление Московского царства (первая половина XVI в.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Как снимать объекты глубокого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Окна памяти: нейробиология воспоминаний
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 15:35
РТУ МИРЭА

Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# дипфейк
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# нейросети
# технологии
# цифровой двойник
15 ноября, 19:47
Редакция Naked Science

Тихий герой индустрии: что такое графит?

Научный журналист и член редсовета Naked Science Егор Быковский беседует с представителем научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артуром Гареевым о графите — что это за материал, каковы его ключевые свойства и области применения и почему сегодня к нему приковано столько внимания.

Видео
# графен
# графит
# материалы
# Россия
# технологии
# физика твердого тела
# химия
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 15:28
Мария Азарова

«Яндекс» объявил лучших преподавателей, обучающих специалистов по ИИ

Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.

Медиа
# искусственный интелект
# Яндекс
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Экологически безопасная наножидкость повысила нефтедобычу до 70%

    17 ноября, 09:52

  2. Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

    17 ноября, 09:26

  3. Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

    17 ноября, 08:45

  4. Напечатанные титановые изделия поглощали водород сильнее, чем литые

    17 ноября, 08:00
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Andrei Filatof
6 минут назад
Чат GPT учит, что угол при вершине треугольника вычисляется немного посложнее: δ =2⋅arctan(d/2R)

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Простислав Раданежский...
36 минут назад
А потом окажется что этот художник рисует с помощью нейросетей и всё

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Desai Klark
39 минут назад
Умный, умный. Иди блесни своим двузначным iq где нибудь еще.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Иван Колесников
54 минуты назад
Cer, у американцев сначала идёт месяц, затем число. Поэтому 06.08.2025

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

gunfigther
1 час назад
Mei, по карте в начале статьи видно, что казахи едят мяса меньше и китайцев, и россиян.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Потапов Сергей
2 часа назад
Мастер, вы удивляете не только Александра так как здесь нигде не оспариваются достижения СССР.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Cer Dmit
2 часа назад
Почему фото от 08.06.2025?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Mei Dzh
2 часа назад
Андрей, если специфическое мясо брать, тогда казахи с кониной тоже перешли бы на тёмную сторону и вошли бы в топ 5. Мясо точно больше китайцев и

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Борис Чернов
2 часа назад
Андрей, потребление Кенгуру не оценивалось..

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Потапов Сергей
2 часа назад
Foxtrot, я бы на вашем месте последовал бы совету. Прочитайте весь список на сайте ИТЭР, а не пару строчек из гугла. Возможно поможет как минимум не

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Андрей Х
2 часа назад
Странно, что Австралия, один из лидеров, не попала в топ ни по одной из категорий

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Владимир Юрганов
3 часа назад
Елена, планктоний

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Андрей Дальнов
3 часа назад
Индейка осталась за скобками, а она сильно влияет на структуру потребления в США и Израиле. Ещё интересный момент по Гонконгу - район в топе по

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Виталий Вершинин
4 часа назад
Simistru, ваш взгляд из задницы пованивает г - цом.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Виталий Вершинин
4 часа назад
Недимон, у недимонки, глаз шибко зоркий, одна беда, глядит не туда.

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Виталий Вершинин
4 часа назад
Desai, аа вы там, у себя в пи- е её встречали?

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Oleksii Ostoletskyi
8 часов назад
В фильме Ядро для аппарата по бурению земной коры использовался метал который называется "Хрен достанешь" и состоял из сплава с 27ю названий. Почему

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Кирилл Канаев
10 часов назад
Василий, у Нила мощность потока чуть более 2000м3, это вообще ниочем

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Labubu
10 часов назад
Вячеслав, так откат больше же!

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

Labubu
10 часов назад
А на хрена она нужна? Что запускать? Вспоминается: "Пусть нас лапотной россией Называет вашингтон. Мы вчера не запустили Лапоть весом в 10 тонн! ".

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно