Вблизи старого гиганта впервые запечатлели звезду-компаньона

У большинства светил есть хотя бы одна звезда-компаньон, значит, они должны быть и у старых звезд. Проблема в том, что излучение гигантов сильно мешает поискам таких близких соседей. Наконец, ученым повезло: с помощью ALMA они впервые разглядели соседа вблизи старого гиганта Пи¹ Журавля А.

Близкое соседство двух звезд неизбежно сказывается на их эволюции: они обмениваются материей и гравитационно влияют друг на друга. Астрономы уже разглядели таких компаньонов у протозвезд, звезд главной последовательности и компактных объектов вроде белых карликов и нейтронных звезд.

Вообще, у большинства звезд массой более 0,8 солнечной есть как минимум один компаньон. И около 95% этих светил проходят в своей эволюции по асимптотической ветви гигантов, то есть через позднюю стадию развития, когда их температура относительно низка, а вот размеры и светимость достигают огромных значений. Например, по светимости они могут быть в десятки тысяч раз ярче Солнца. Разглядеть рядом (в пределах пяти звездных радиусов) с таким гигантом мелкую звезду-компаньона — задача непростая, но важная для исследования поздней эволюции звезд.

Среди объектов асимптотической ветви гигантов немало периодических звезд. Ранее, изучая пульсацию этих звезд, исследователи выявили у некоторых из них второй, более длительный период пульсации, который может быть признаком наличия близкой звезды-компаньона. В число таких объектов попала Пи¹ Журавля A, поэтому ученые решили присмотреться к ней внимательнее.

Пи¹ Журавля A расположена в 530 световых годах от нас. Когда-то она была похожа на Солнце, а сегодня это красный гигант, который примерно в 400 раз больше нашего светила и в семь тысяч раз ярче по светимости. Мощный звездный ветер выбрасывает в окружающее пространство много газа и пыли.

С помощью комплекса радиотелескопов ALMA астрономы разглядели вблизи Пи¹ Журавля А компаньона Пи¹ Журавля C. Запечатлеть такого близкого соседа у звезды с асимптотической ветви гигантов удалось впервые. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения пары Пи¹ Журавля А (отмечена крестиком M1) и Пи¹ Журавля C (отмечена крестиком M2), сделанные комплексом радиотелескопов ALMA в 2019 году (справа) и в 2023 году (слева) / © Mats Esseldeurs et al. Nature Astronomy (2025)

«Звезды-гиганты трудно наблюдать. Их окрестности настолько турбулентны, что соседние звезды буквально скрываются в пыли. Благодаря новым методам нам удалось впервые напрямую отследить их движение», — прокомментировал главный автор научной статьи Матс Эссельдор, исследователь из Левенского католического университета (Бельгия).

Звезда-компаньон Пи¹ Журавля C обращается против часовой стрелки в 6,81 астрономической единицы (а. е. — среднее расстояние от Солнца до Земли) от гиганта. Ее орбитальный период — примерно 11,76 земного года (4,3 тысячи земных дней). Она окружена аккреционным диском.

Компьютерная модель аккреционного диска вокруг Пи¹ Журавля C / © Mats Esseldeurs et al. Nature Astronomy (2025)

Пи¹ Журавля C может оказаться желто-белой звездой главной последовательности (спектрального класса F6-F8V) или массивным белым карликом. Точнее можно будет определить с помощью наблюдений космическим телескопом «Хаббл».

У пары Пи¹ Журавля есть и особенность, которую авторы исследования не смогли объяснить: почти круглая форма орбиты компаньона. Ученые ожидали, что траектория его движения будет вытянута, поскольку эллиптическую форму орбиты предсказывает компьютерное моделирование. Более того, у звезд из постасимптотической ветви гигантов, то есть на более поздней стадии эволюции, компаньоны с орбитальным периодом более тысячи земных дней все движутся по вытянутым орбитам.

Наличие соседа у звезды на стадии эволюции асимптотической ветви гигантов должно сильно влиять на потерю материи, динамику звездного ветра и образование итоговой планетарной туманности. Поэтому первый снимок такой пары — лишь начало глубоких исследований взаимодействий объектов на поздней стадии эволюции звезд. Как минимум, очевидно, придется исправить модели эволюции подобных объектов, чтобы объяснить почти круговую орбиту.

Дарья Губина 244 статей Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.