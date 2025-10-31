О мероприятии

Прекрасный советский фильм, вызвавший массовый интерес к одноименной повести Михаила Булгакова, до сих пор вызывает споры самых разных специалистов. Есть чем поживиться и любителям истории медицины. Будучи врачом и наблюдательным человеком, Михаил Афанасьевич оставил в своем произведении настоящий слепок эпохи — в смысле развития научно-медицинской мысли. А авторы фильма, случайно или намеренно, добавили несколько своих отсылок, которые отлично легли в общую канву.

Почему появление «Собачьего сердца» было скорее закономерным для своего времени? Работы каких ученых практически дословно цитируются и в книге, и в фильме? Кто мог стать прототипом профессора Преображенского? Какие вопросы медицинской этики поднимаются на бумаге и на экране? И причем здесь Франкенштейн? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.