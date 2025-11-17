  • Добавить в закладки
17 ноября, 13:34
Игорь Байдов
41

Палеобиологи «добыли» древнейшую РНК из туши мамонтенка Юка

Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.

мамонтенок Юка
Мамонтенок Юка — мумия молодого мамонта. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся мумий мамонта — у нее сохранились кожа, шерсть, части мозга и другие ткани, а недавно из ее мышечной ткани секвенировали древнейшую РНК / © Love Dalen

Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius), мохнатые гиганты позднего плейстоцена, давно стали символом ушедшей ледниковой эпохи. Их кости и бивни находят по всей Сибири, но иногда вечная мерзлота преподносит уникальные подарки — хорошо сохранившиеся тела животных.

Одна из таких находок — мамонтенок по имени Юка. Его обнаружили в 2010 году на севере Якутии. У животного сохранились не только кости, но и мягкие ткани, и даже густая шерсть. Первоначальный анализ показал, что это юная самка шести-восьми лет, которая, возможно, погибла в схватке с пещерными львами.

Долгое время главной звездой палеогенетики была ДНК. Ученые научились извлекать ее из древних останков и даже расшифровали геномы мамонтов, живших сотни тысяч лет назад. ДНК — это фундаментальный код жизни, инструкция по построению организма. Однако она ничего не говорит о том, какие конкретно гены работали в том или ином типе клеток древнего животного, что происходило в клетках особи в последние мгновения жизни. Какой ген был активен? Какие процессы шли в тканях? Ответы на эти вопросы хранит другая биомолекула — РНК, обычно разрушающаяся гораздо быстрее, чем ДНК.

РНК (рибонуклеиновая кислота), в частности матричная РНК, — рабочая копия участков ДНК, по которой клетка синтезирует белки. Когда клетке нужен конкретный белок, она «считывает» ген и создает его РНК-копию. Эта молекула нестабильна и хрупка. В обычных условиях после смерти организма она быстро разрушается, примерно в течение нескольких часов. Ранее наиболее древнюю РНК извлекли из останков волка из сибирской вечной мерзлоты, жившего примерно 14 тысяч лет назад. Ученые полагали, что из-за нестабильности РНК найти что-то старше практически невозможно.

Однако международная команда палеобиологов во главе с Лавом Даленом (Love Dalen) из стокгольмского Центра палеогенетики в Швеции выяснила, что в условиях вечной мерзлоты молекулы РНК могут сохраняться в древних останках гораздо дольше, чем считалось. Ученым удалось извлечь и проанализировать РНК из мышечной ткани и кожи мамонтенка Юка, жившего 40 тысяч лет назад. Этот результат почти в три раза превосходит предыдущий рекорд.

Успех стал возможен благодаря двум факторам: исключительной сохранности самой туши и инновационному подходу ученых. Юка пролежал в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Быстрая заморозка и постоянный холод «законсервировали» ткани, предотвратив их полное разложение. Это дало молекулам РНК шанс дожить до наших дней.

Правда, у ученых был серьезный повод для беспокойства. Во время транспортировки уникальной находки в Якутск тушу мамонта ненадолго разморозили. Исследователи предполагали, что любая древняя РНК в образцах уже превратилась в крошечные, сильно поврежденные фрагменты. Чтобы спасти то, что осталось, и не допустить современного загрязнения, команда работала в стерильных условиях.

Ученые использовали жидкий азот для измельчения образцов, работали в защитных костюмах и в лаборатории с фильтрацией воздуха. Каждый шаг был направлен на то, чтобы выделить только древнюю РНК мамонтенка, а не молекулы из окружающей среды.

Титанический труд окупился сполна. Палеобиологи обнаружили в образцах мамонтенка Юка 342 матричных РНК, которые кодируют белки, а также 902 некодирующих РНК разных типов, включая так называемую микроРНК. Анализ этих молекул позволил выявить РНК, обеспечивающие работу скелетных мышц, и РНК, связанную с регуляцией метаболизма в стрессовых условиях.

Значит, в момент гибели в клетках Юка были активны гены, отвечающие за экстренную мобилизацию организма: усиленное кровоснабжение мышц, выработку энергии для бегства или борьбы и подавление воспаления от возможных ран. Эти данные согласуются с версией о насильственной смерти животного, возможно, во время атаки пещерных львов. Организм мамонтенка мобилизовал все силы, пытаясь спастись, и следы этой битвы остались в его молекулах.

Но самый неожиданный результат ждал ученых, когда они совместили данные анализа ДНК и РНК. Дален и его коллеги установили, что Юка — не самка, как считали ранее, а самец (его кариотип — 56, XY).

мамонтенок Юка
Мамонтенок Юка экспонировался в Москве на Фестивале Русского географического общества с 31 октября по 6 ноября 2014 год в Центральном доме художника (ЦДХ) / Wikimedia

Специалисты также проверили образцы на наличие древних РНК-вирусов, таких как грипп или коронавирусы. Поиск не дал значимых результатов. Однако Дален уверен, что это только начало. Он предположил, что в будущем появятся научные направления, посвященные вирусам ледникового периода. Особый интерес представляют туши древних птиц, в которых можно попытаться найти штаммы птичьего гриппа.

Мировое научное сообщество высоко оценило технический триумф международной группы исследователей. Австралийский генетик Мерлин Кроссли (Merlin Crossley) из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее сравнил эту работу с рискованным и впечатляющим трюком. При этом он задался вопросом, насколько значительно новое знание изменит наше понимание биологии мамонтов.

Кроссли считает, что команда Далена, возможно, достигла предела в извлечении древней РНК, вряд ли она может сохраняться дольше 40 тысяч лет. По мнению ученого, шансы найти другие столь же прекрасно сохранившиеся образцы, например, такие, как мамонтенок Юка, крайне малы.

Научная работа опубликована в журнале Cell.

Игорь Байдов
426 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
14 ноября, 15:35
РТУ МИРЭА

Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# дипфейк
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# нейросети
# технологии
# цифровой двойник
17 ноября, 09:26
Адель Романова

Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

Расчеты показывают, что на лунную базу каждодневно будут падать десятки микрометеороидов, а даже самые мелкие из них способны повредить модуль и создать угрозу для астронавтов. Впрочем, для этой проблемы есть проверенное решение — так называемый щит Уиппла.

Космонавтика
# NASA
# космос
# лунная база
# лунная программа
# метеороиды
# микрометеориты
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
14 ноября, 15:28
Мария Азарова

«Яндекс» объявил лучших преподавателей, обучающих специалистов по ИИ

Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.

Медиа
# искусственный интелект
# Яндекс
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Ван Хельсинг
3 минуты назад
Mei, в статье не приводится методика расчета, по удельному или абсолютному считали не указано, потому ваши утверждения о количестве населения в

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Nikita Lazarenko
19 минут назад
Old mid new - это Египет? Честно говоря может я насмотрелся альтернативщины но столько несостыковок в определений дат, что многие артефакты по разной

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Mei Dzh
32 минуты назад
Ван, привели статью по общему потреблению и без цифр разумеется. Сравнили сколько в общем ест миллиард человек и 20 миллионов. Статистики

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Vladimir
40 минут назад
Ну у нас понятно. Что бы выжить в нашем климате нужна высококалорийная пища, зелень фрукты зимой не так доступны как в той же Индии.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Ван Хельсинг
43 минуты назад
Жираф, наверное, подавался под видом свинины или ещё чего-нибудь, как сейчас фальсификаты делают

В Помпеях обедали жирафом

Ван Хельсинг
49 минут назад
Mei, если бы, да как бы. Лидер по потреблению конины в мире — Китай:

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Лариса М
52 минуты назад
Стараюсь поменьше мяса есть. Всего должно быть в меру.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Mei Dzh
59 минут назад
Марат, по конине да, по баранине точно нет. В последние годы её значительно меньше едим. А конина растёт, так как говядина дороже неё стала немного

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Константин Антонов
1 час назад
До ОБЧР недолго осталось

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Остап Космин
1 час назад
Елена, нихуятий, он вообще нихуя не весит.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

ДЖОН СМИТ
1 час назад
Обратите внимание, на саму карту, в частности на Крым и республики Новороссии, они Российские! ООН признала территории Российской Федерации!

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Борис Чернов
1 час назад
Labubu, интернетом ,сотовой связью пользуешься? Телевидение смотришь? По навигатору передвигаешься? Погоду смотришь в смартфоне? Думаешь ,это всë

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Имя Фамилия
1 час назад
Sam, Тоже хотел спросить про Хазарский Каганат 400-500CE... Ну и считать "Европейский Империализм" единой империей тоже как-то странно. Там было несколько

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Visar Vsari
1 час назад
skygoo, неплохо вы округлили 1,6 млн до 2 😁 в советское время строили, не спорю, но там это было не из практических причин. Хотя опять же, красноярское,

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sergey Sharygin
1 час назад
Ладно Нил, они и Хуанхэ забыли, мало что третья в Азии по расходу🤕

Рейтинг: 30 самых мощных рек мира

Mei Dzh
2 часа назад
gunfigther, Если внимательно посмотрите, то увидите, что расчитывалось потребление 4 видов мяса: говядина, курица, свинина, баранина. Если бы учитывалась

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Марат Джумаев
2 часа назад
Казахи точно 1 место занимают по сьеданию конина и баранина

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Sam Dowson
3 часа назад
Где-то там должно быть самое крупное по площади государство когда-либо существовавшее - Тюркский каганат. Но что-то его не видать...

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Вячеслав Касаткин
3 часа назад
U, я как человек, имеющий некоторое отношение к производству - отвечу так. Если проект состоит в том чтобы создать полную копию Зенита - его лучше

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Вячеслав Касаткин
3 часа назад
Алексей, да автор новости конечно сладкоречивый Шекспир)) Забывает правда еще о том, что не только цена важна, но и возможное количество пусков. У

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

