Ученые создали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями
Химики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями. Противоопухолевый комплекс сочетает преимущества фотодинамической и химиотерапии. Комбинированная молекула состоит из двух активных частей: химиопрепарата кабозантиниба и фотосенсибилизатора BODIPY («бодипай»). Они высвобождаются под воздействием красного света и одновременно атакуют опухолевые клетки. В будущем противоопухолевый комплекс может стать основой для новых лекарств, в том числе от одного из самых тяжелых видов рака — трижды негативного рака молочной железы.
«Несмотря на преимущества фотодинамической терапии, фотосенсибилизаторы не справляются с раковыми клетками, где недостаточно кислорода. Это характерно для больших опухолей, с которыми особенно трудно бороться. Поэтому наша молекула содержит дополнительную «боеголовку» — химиопрепарат кабозантиниб, эффективный даже на гипоксичных участках. Благодаря такой комбинации, соединение показало высокую эффективность в клеточных экспериментах», — рассказала автор исследования, младший научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Наталья Кузьмина.
BODIPY-фотосенсибилизаторы известны во всем мире, прежде всего, как красители для визуализации различных процессов в клетках. Однако применение таких красителей в фотодинамической терапии до сих пор сильно ограничено. В новом исследовании сотрудники кафедры органической химии ННГУ одними из первых предложили эффективный дизайн фоторасщепляемых в красной области комбинированных BODIPY-агентов для терапии онкологических заболеваний.
«Долгое время ученые обсуждали, можно ли на основе BODIPY-соединения сделать подобный препарат. Способен ли он действовать, как противоопухолевый агент, расщепляться и активироваться в опухолевых клетках. Мы доказали, что это возможно. Сейчас расщепление идет недостаточно быстро, для того чтобы стать основой лекарственных препаратов. Мы планируем усовершенствовать работу молекулы, ускорить реакцию по высвобождению противоопухолевых агентов», — рассказал автор исследования, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин.
Исследование провели ученые кафедры органической химии химического факультета и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ. Результаты опубликованы в журнале Bioconjugate Chemistry в 2025 году.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
