Ученые создали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями

Химики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями. Противоопухолевый комплекс сочетает преимущества фотодинамической и химиотерапии. Комбинированная молекула состоит из двух активных частей: химиопрепарата кабозантиниба и фотосенсибилизатора BODIPY («бодипай»). Они высвобождаются под воздействием красного света и одновременно атакуют опухолевые клетки. В будущем противоопухолевый комплекс может стать основой для новых лекарств, в том числе от одного из самых тяжелых видов рака — трижды негативного рака молочной железы.

«Несмотря на преимущества фотодинамической терапии, фотосенсибилизаторы не справляются с раковыми клетками, где недостаточно кислорода. Это характерно для больших опухолей, с которыми особенно трудно бороться. Поэтому наша молекула содержит дополнительную «боеголовку» — химиопрепарат кабозантиниб, эффективный даже на гипоксичных участках. Благодаря такой комбинации, соединение показало высокую эффективность в клеточных экспериментах», — рассказала автор исследования, младший научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Наталья Кузьмина.

BODIPY-фотосенсибилизаторы известны во всем мире, прежде всего, как красители для визуализации различных процессов в клетках. Однако применение таких красителей в фотодинамической терапии до сих пор сильно ограничено. В новом исследовании сотрудники кафедры органической химии ННГУ одними из первых предложили эффективный дизайн фоторасщепляемых в красной области комбинированных BODIPY-агентов для терапии онкологических заболеваний.

Фотосенсибилизатор BODIPY — составная часть комбинированного комплекса / © Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

«Долгое время ученые обсуждали, можно ли на основе BODIPY-соединения сделать подобный препарат. Способен ли он действовать, как противоопухолевый агент, расщепляться и активироваться в опухолевых клетках. Мы доказали, что это возможно. Сейчас расщепление идет недостаточно быстро, для того чтобы стать основой лекарственных препаратов. Мы планируем усовершенствовать работу молекулы, ускорить реакцию по высвобождению противоопухолевых агентов», — рассказал автор исследования, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин.



Флуоресценция раствора фотосенсибилизатора BODIPY / © Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Исследование провели ученые кафедры органической химии химического факультета и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ. Результаты опубликованы в журнале Bioconjugate Chemistry в 2025 году.

