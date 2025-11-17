  • Добавить в закладки
17 ноября, 08:45
Любовь С.
421

Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

❋ 5.3

Четвертый вид вируса герпеса человека (HHV-4) — вирус Эпштейна — Барр — оказался связан с развитием системной красной волчанки. Результаты нового исследования показали, что вирус не просто присутствует в иммунных клетках пациентов, а целенаправленно «перепрограммирует» их, превращая в «драйверы» аутоиммунного воспаления.

Кадр из сериала «Доктор Хаус», четвертый сезон, восьмая серия / © Bad Hat Harry Productions / Fox

Антитела к вирусу Эпштейна — Барр (ВЭБ) присутствуют в крови примерно 94% взрослых людей на Земле. При этом большинство из них не знают о перенесенной инфекции — болезнь зачастую протекает бессимптомно, а заразиться можно через слюну. Наряду с другими герпесвирусами (всего их восемь), ВЭБ ассоциируется с развитием некоторых опухолей и считается частой причиной инфекционного мононуклеоза. 

Исследователи из Стэнфордского университета (США) выяснили, что ВЭБ, судя по всему, напрямую вовлечен в механизм развития системной красной волчанки: вирус перепрограммирует часть В-клеток (лимфоцитов, обеспечивающих гуморальный иммунитет) таким образом, что они запускают патологическую активацию иммунной системы, способствуя массовому производству аутоантител, атакующих клетки и ткани организма. 

Напомним, волчанка сопровождается повреждением органов и тканей на фоне системного воспаления, а в основе патологии лежит нарушение процессов иммунной регуляции. Болезнь имеет хроническое течение с периодами ремиссий и обострений, однако установить точную причину ее возникновения до сих пор не удавалось. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine. 

Анализ крови 11 пациентов с волчанкой и десяти здоровых добровольцев показал, что у больных количество ВЭБ-положительных В-клеток было примерно в 25 раз выше, чем у здоровых. Вирус при этом попадал в специфическую подгруппу памяти В-клеток, которую ранее связывали с нарушенной иммунной толерантностью и аутоиммунитетом. 

Более того, инфицированные ВЭБ клетки активировали целую программу генов, связанных с обработкой и презентацией антигенов — процессом, запускающим Т-клеточный иммунный ответ. Экспрессия генов выявила усиленную работу путей, связанных с воспалительными реакциями и взаимодействием В- и Т-клеток, включая повышение активности маркеров, участвующих в иммунной активации — CD70, ZEB2 и TBX21. 

Проследив за тем, какие антитела производят зараженные клетки, авторы статьи обнаружили, что их значительная часть была направлена против собственных структур организма, в том числе против ядерных антигенов — характерного признака волчанки. При этом рядом с многими инфицированными клетками находились более «агрессивные» зрелые В-клетки, нацеленные на ткани организма. Значит, ВЭБ мог запускать своеобразную цепную реакцию: перепрограммируемые вирусом клетки активировали другие аутоагрессивные лимфоциты и усиливали воспаление.  

В модельных экспериментах зараженные В-клетки также стимулировали мощный ответ Т-клеток-помощников (Т-хелперов) и формировали популяции незрелых В-клеток, которые активно выбрасывали аутоантитела. У здоровых добровольцев подобной реакции не наблюдалось. 

Исследователи заключили, что именно это взаимодействие между вирусными и иммунными сигналами может объяснить, почему у некоторых людей после заражения ВЭБ развивается системная красная волчанка: вирус атакует В-клетки, склонные к саморазрушению и превращает их в мощные антиген-представляющие клетки. Последние запускают системное воспаление. Подход может оказаться релевантным для других аутоиммунных заболеваний, ассоциированных с вирусом Эпштейна — Барр.

Последние новости:

  Ученые назвали самое безопасное место для лунной базы

17 ноября, 09:26

  Ученые из Стэнфорда объяснили, как возникает волчанка 

17 ноября, 08:45 

  Напечатанные титановые изделия поглощали водород сильнее, чем литые

17 ноября, 08:00

  Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

15 ноября, 21:54

Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

