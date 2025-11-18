  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов
33

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

❋ 4.2

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
Муравьиная королева
Муравьиная королева паразитов Lasius orientalis (слева) проникает в гнездо Lasius flavus и приближается к их матке (справа) / © Kyushu University, Keizo Takasuka

Науке известно примерно 230 видов муравьев, которые ведут паразитический образ жизни. Одни подбрасывают яйца в чужие гнезда. Другие крадут личинок и куколок, чтобы превратить их в своих слуг. Третьи идут дальше и устраняют королеву-хозяйку, а потом откладывают яйца и заставляют рабочих заботиться уже о своем потомстве.

Муравьиная матка, или королева, — «репродуктивное сердце» и химический регулятор колонии. Без нее социальная структура, организация работ и генетическое будущее семьи могут оказаться под угрозой.

Муравьи охраняют свои гнезда не хуже армейских подразделений. Внутри колонии действует система запахов, по которым рабочие различают своих и чужих. Насекомые узнают «собратьев» по химическому профилю на наружном хитиновом покрове. Они обнюхивают друг друга антеннами и сравнивают запах с «внутренним шаблоном»: если профиль совпадает, особь принимается, если нет — ее могут атаковать или вытеснить.

Любой нарушитель рискует погибнуть сразу после появления. Именно поэтому паразитическим видам нужно пройти через сложную защиту. Некоторым это удается: они «маскируются» под «местных», словно используют чужой паспорт.

Команда японских биологов под руководством Кейзо Такасуки (Keizo Takasuka) из Университета Кюсю попыталась выяснить, как паразитические виды используют слабые места чужих колоний, чтобы захватить их. Ученые анализировали взаимодействие двух родственных видов — муравья-паразита Lasius orientalis и его «хозяина» Lasius flavus — и обнаружили новую, более изощренную тактику захвата колонии. Она оказалась гораздо сложнее тех способов, о которых ученые знали раньше.

Во время эксперимента Такасуки и его коллеги поместили королеву Lasius orientalis в гнездо родственного вида Lasius flavus. К удивлению ученых, рабочие особи колонии набросились не на нарушительницу, а на собственную королеву и убили ее. Ситуация выглядела нелогично. Обычно вторженец погибает сразу, но в этой ситуации самка не только сохранила жизнь, но и получила шанс на захват власти.

Это открытие удивило исследователей. Рабочие особи, играющие роль стражи, должны были безжалостно расправиться с чужаком, посмевшим проникнуть в их дом, но вместо этого они убили собственную матку. Почему особи обернули оружие против родной королевы?

Ответ, как часто бывает в мире насекомых, лежал в области химии. Команда Такасуки предположила, что королева-паразит использует химический камуфляж как представители некоторых других видов муравьев. Она маскируется под запах колонии, чтобы обойти систему опознания «свой — чужой». Чтобы проверить эту гипотезу, ученые пошли на хитрость. Они сами «запаковали» самок Lasius orientalis в химический профиль рабочих муравьев Lasius flavus и лишь потом подселили их в экспериментальные гнезда.

Прием сработал. Замаскированные узурпаторши успешно проникали в сердце враждебной колонии. Такасука сравнил эту тактику со сценами из сериала «Ходячие мертвецы», где герои, чтобы пройти через толпу зомби, мажутся их кровью. Малейшая ошибка — и незадачливого лазутчика ждет жестокая и неминуемая смерть.

Однако проникновение в гнездо — лишь первый этап коварного плана. Настоящее представление разыгрывается уже после. Оказавшись рядом с королевой-хозяйкой, паразит применяет свое главное оружие. Она разворачивает брюшко и распыляет на законную владычицу едкое химическое вещество. Исследователи предполагают, что это муравьиная кислота.

Для рабочих муравьев этот химический сигнал становится призывом к действию. Они интерпретируют его как прямую угрозу безопасности всего муравейника, исходящую от их собственной матки. Верность сменяется яростью. Муравьи-солдаты атакуют свою королеву. Процесс умерщвления не быстрый и требует нескольких «химических атак» со стороны узурпаторши. Каждое распыление вызывает новую волну нападений. После множества атак старая правительница погибает, и в гнезде остается только одна претендентка.

Рабочие особи, уже обработанные химическими сигналами новой хозяйки, беспрекословно принимают ее за родную. Они начинают ухаживать за ней, кормить и заботиться о ее будущем потомстве. Так чужая самка без единого сражения завоевывает целую колонию.

Стратегия, применяемая королевой Lasius orientalis, дает ей огромное преимущество. Паразит экономит силы и время, королеве не нужно самой начинать новую колонию, рисковать жизнью и искать рабочих. Она захватывает уже готовое гнездо и пользуется трудом местных муравьев. Lasius orientalis избегает самой рискованной фазы в жизни муравья — самостоятельного основания новой колонии. По мнению Такасуки, этот механизм захвата власти может быть гораздо более распространенным в мире муравьев, чем считалось ранее.

Австралийский биолог Крис Рид (Chris Reid) из Университета Маккуори пояснил, что такого рода ситуации сложно изучать в полевых условиях. Все происходит глубоко под землей, куда ученым трудно попасть. Нужный момент легко пропустить. Но когда подобные сцены удается увидеть, они помогают лучше понять, как устроены муравьиные сообщества. Эти знания могут пригодиться для разработки способов борьбы с вредоносными видами муравьев, которые уже влияют на экосистемы разных стран и наносят природе серьезный ущерб.

Научная работа опубликована в журнале Current Biology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
428 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Ноя
900
Непарнокопытные: эволюция выносливых бегунов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
От океана Нун до сибирских рек: мифологические представления о воде
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
750
Наступление Московского царства (первая половина XVI в.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Как снимать объекты глубокого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Окна памяти: нейробиология воспоминаний
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 15:38
Адель Романова

Доставленный Китаем лунный грунт помог выяснить, откуда на Луне ржавчина

На Луне нет свободного кислорода, а значит, и окисленного железа там быть не должно. Меж тем оно в лунном грунте есть, и это недавно подтвердилось после анализа образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6». Планетологи заподозрили, что лунные «ржавые» минералы — последствия астероидных ударов.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# Луна
# лунный грунт
# Чанъэ-6
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

    18 ноября, 18:24

  2. Танец среднего и вихря: океанологи нашли предел предсказуемости климата океана

    18 ноября, 16:57

  3. Ученые создали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями

    18 ноября, 15:39

  4. Доставленный Китаем лунный грунт помог выяснить, откуда на Луне ржавчина

    18 ноября, 15:38
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

валерий буров
6 минут назад
Anton, насчёт НЛО, их многие видели, но никто не пощупал руками. И соответственно нельзя сказать из чего их делают. Пусть девушка пишет что хочет. Не

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

VelikIy Georg
10 минут назад
Что то напоминает Молекулярную кулинарию!Как бы -смысл,а в то же время и ниХрена😃😃😃

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Yura Master
14 минут назад
Верю, всем обещаниям верю, надежды только мало. С робота запрограмированного на копирование ЕБН, посмеялись, как не любить народных героев. Увидим

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Константин Юрявичус
20 минут назад
Эти раскопки ещё в советское время велись, все эти поселения не азиатского происхождения, а европейские, медного века, до прихода Хуннов, когда

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Илья Мерц
42 минуты назад
Уважаемый автор! Ваша заметка содержит ряд не точностей: 1) не указан первооткрыватель данного памятника В.К. Мерц, и что данное исследование

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Factor 11
50 минут назад
А что насчёт Сингапура, Рейкьявика, Гонг-Конга?

Семь самых «умных» городов мира 2025 года

lo Amero
1 час назад
А где Российская Империя? А,в вашем персидско - монгольско- бразильском мирке ее не было, ясно,вся цивилизация на папуасах строилась,и Веры

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Андрей Степанов
1 час назад
играем, а если не 800 лет, а последние 50 взять?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Наташа Филимонова
2 часа назад
Сергей, вряд ли. Ведь такого заболевания не существует. Это обобщающее название для группы дисфункций, которые вызываются разными причинами.

Ученые нашли способ самовосстановления костей

Александр Березин
2 часа назад
Dmitriy, нет, я не писал, что будут раньше. Я писал, что было бы хорошо, если бы были раньше, но на практике Старшип с людьми сядет там первым:

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Александр Березин
2 часа назад
Иван, !Надо вспомнить на какой год запланировал американцев на Луне Березин 🙂 что-то вроде до конца десятилетия. Опять его Илон подвел!" Как

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Maks Maks
2 часа назад
Maks, с учётом миграции я так понимаю

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Maks Maks
2 часа назад
Учли ваши комментарии, спасибо.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Александр Емельянов
3 часа назад
Юра, не во всех странах где роботов будут массово вводить, люди достаточно глупые, чтобы устраивать беспорядки. Вместо этого они могут пойти найти

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Иван Колупаев
4 часа назад
Obi, в вашей голове РФ может быть хоть частью Австралии. Ну а термины Украина и украинцы появились намного позже Киевской Руси. А государством

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Nurislam Edil
4 часа назад
Nurislam, ЧТО ЗА СПАЧНБОБ

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Nurislam Edil
4 часа назад
Владимир, планктон

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Лирик
4 часа назад
Валерий, не спорьте с теми, кто свёл свой взгляд на мир к • зрения (спорами плесень размножается! :) лучше гляньте ютубчик: 👁️👉НЛО. Новый способ

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Лирик
5 часов назад
валерий,

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Sam Dowson
5 часов назад
Андрей, чем с детства чище атмосфера и помещение, тем больше, активнее и агрессивнее возникают аутоиммунные заболевания. Как у детей, так и у

Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно