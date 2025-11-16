Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Roman Markin
#JWST
#NASA
#Джеймс Уэбб
#кольца Сатурна
#кометы
#космос
#Сатурн
16 ноября, 18:03
Анатолий Глянцев
эксперт

Потому что углового разрешения JWST хватает на огромный Сатурн, но не хватает на маленькое ядро и кому кометы, с учетом расстояний до них.

Что такое угловое разрешение, или просто разрешение?

Когда мы смотрим на планету, наш глаз оказывается в вершине треугольника, основание которого — диаметр планеты. Обозначим расстояние до нее R, а ее диаметр – d. Школьная геометрия учит нас, что угол δ при вершине треугольника, в которой находится наш глаз, вычисляется по очень простой формуле:

tg δ = d / R

То есть, чем меньше объект и чем дальше от нас он находится, тем меньше угол δ, под которым мы его видим. Этот угол называется угловым, или видимым, диаметром планеты.

Разрешение — это максимальный угол, под которым предмет все еще выглядит как точка. Скажем, угловое разрешение человеческого глаза — около одной угловой минуты. Это значит, что человек с идеальным зрением с километрового расстояния видит шар диаметром до 30 сантиметров как точку, а больше 30 см – уже как нечто протяженное.

Теперь давайте считать. Разрешение телескопа «Джеймс Уэбб», он же JWST – порядка 0,1 угловой секунды. Дистанция от Земли до JWST ничтожна по сравнению с расстоянием как до Сатурна, так и до 3I/ATLAS, так что можно считать, что JWST видит их с Земли.

Угловой диаметр Сатурна при взгляде с Земли – от 15 до 20 угловых секунд, в зависимости от постоянно меняющегося расстояния между нашими планетами. То есть видимый диаметр Сатурна в 150 – 200 раз больше минимума, необходимого JWST. Этого вполне достаточно, чтобы сделать четкий снимок. Представьте, что Вы с расстояния 1 км видите невооруженным глазом 16-этажный дом.

Теперь возьмем межзвездную комету 3I/ATLAS. Ее максимальное сближение с Землей – 270 миллионов километров. Диаметр ядра кометы, по косвенным оценкам – не более 6 километров. Это значит, что видимый диаметр ядра измеряется угловыми миллисекундами, и для JWST это просто точка, то есть в лучшем случае один пиксель. Однако, под солнечными лучами ледяное ядро кометы начало испаряться, и его окутало облако газов и пыли – кома. Кома не имеет четких границ, но концентрация вещества – а значит, и яркость комы – быстро убывает с удалением от ядра кометы. Поэтому на снимках JWST, кома 3I/ATLAS занимает лишь несколько десятков пикселей.

Источник: NASA/James Webb Space Telescope

Если Вы хотите больше узнать о кометах, рекомендую вам этот мой материал для Naked Science.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?
Спрашивает
Roman Markin
#космос
+3
#Луна
#технологии
#ядерный буксир
5 октября, 17:27
19,1 тыс
Средний вопрос
Александр Березин
эксперт

С космосом в нашей стране все уже давно неблагополучно. Но множество любителей космоса все еще питают...Читать далее

Каким образом определяется расстояние до соседних звезд? Если при этом используется их излучение, учитывается ли искривление пространства-времени под действием их гравитации?
Спрашивает
Anton Syrevich
#звезда
+3
#космос
#расстояние
#свет
4 мая, 16:11
24,3 тыс
Простой вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: расстояние до соседних звезд измеряется методом параллакса. Искривление...Читать далее

Может ли лед в полярных областях Луны содержать значительные количества «тяжелой» и «сверхтяжелой» воды? Не повлияет ли использование такой воды на здоровье астронавтов на планируемых лунных базах?
Спрашивает
Андрей Шипов
#космонавтика
+2
#космос
#Луна
23 февраля, 15:12
29,6 тыс
Средний вопрос
Анатолий Глянцев
эксперт

Краткий ответ: в лунном льду может быть незначительно повышено содержание полутяжелой воды, но это не...Читать далее

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#космос
#планетология
#планеты
#физика
27.10.2024, 09:44
48,8 тыс
Средний вопрос
9
9
Василий Парфенов
эксперт

Краткий ответ: Наверняка мы знаем ответ только в отношении Луны — там уже на глубине 130 сантиметров...Читать далее

