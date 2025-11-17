Слушатели узнают про проблемы поддержания и оценки благополучия в неволе одной из самых сложных групп животных — морских млекопитающих.

О мероприятии

При содержании животных в неволе возникает вопрос — является ли их жизнь полноценной и благополучной? Как измерить благополучие, и как создать условия для полноценной жизни? В основе всего — физическое благополучие. Но это еще не все. Второй уровень — создание оптимального социального окружения. Но и это не все. Все животные, так или иначе, нуждаются в новых событиях, и возможности контролировать окружающую среду.

Начальник отдела Аквариум Московского зоопарка Андрей Тупикин расскажет про проблемы поддержания и оценки благополучия в неволе одной из самых сложных групп животных — морских млекопитающих.

