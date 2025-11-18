  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 ноября, 12:25
Рейтинг: +100
Посты: 302

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Таяние ледников и истощение подземных вод повышают уровень мирового океана. Исследование ученых показало, что перераспределение воды также смещает ось вращения Земли.

Сообщество
# вода
# воды
# вращение Земли
# геофизика
# Земля
# океан
# экология
Земная ось © Vito Technology, Inc.
Земная ось © Vito Technology, Inc.

Международная группа исследователей выяснила, что ось вращения Земли в период с 1993 по 2010 год сместилась примерно на 78,48 сантиметра. Причиной послужила, в том числе, добыча грунтовых вод для орошения и питья. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

Согласно оценке климатической модели, за этот период 1993–2010 годов общее истощение подземных вод достигло 2 150 гигатонн. Это эквивалентно повышению уровня мирового океана на 6,24 миллиметра.

Ведущий автор исследования, геофизик Со Ки Вон (Seo Ki-Weon) из Сеульского национального университета (Seoul National University) пояснил, что перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами.

Общее изменение запасов подземных вод на суше (a) и связанное с ним изменение уровня моря (b) за 1993–2010 год / © Geophysical Research Letters
Общее изменение запасов подземных вод на суше (a) и связанное с ним изменение уровня моря (b) за 1993–2010 год / © Geophysical Research Letters

Со пояснил, что с помощью наблюдений за изменениями вращательного полюса Земли можно понять, как колеблются запасы воды в масштабах континентов. Благодаря этим данным экологи и управляющие водными ресурсами могут разрабатывать меры, которые сдерживают дальнейшее повышение уровня моря и другие климатические последствия. 

Комментарии

Написать комментарий
Последние комментарии

Андрей Гаврилов
49 секунд назад
Sam, при чем тут аутоиммунные? Вы утверждаете что они повышаются из-за фильтров? На основании чего? "Какие ваши доказательства?"? Если же вы просто

Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников

Андрей Гаврилов
6 минут назад
Дождиков, скажите санитарам, чтобы отобрали у вас смартфон и аккаунт в вашу говно-LLM, позорище! Ппц

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
7 минут назад
Дождиков, кто "вы", LLM, которая пишет вам ваши тупые выдристы, и вы, засоряющий ими комментарии живых людей? Антоша, вы себя здоровым/ адекватным после

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Beibit Kerimbek
16 минут назад
ezdiumno, Вот как раз так ты и такие как ты и твоя недострана от бессилия и трусости своей производить всяких там орешники и кинжалики всякие никому не

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Дмитрий Шамарин
20 минут назад
Очень странная графика. Почему форма у градаций именно такая? Исходя из статистики какой-то или дизайнеру захотелось? Где Российская империя,

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Beibit Kerimbek
23 минуты назад
Сергей, Да понял я что роzzия може производить любые надувные там деревянные самолётики производить, а по факту можешь что то сказать?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Beibit Kerimbek
25 минут назад
Ivans, А ты знаешь в какой я стране живу? Вот что за манера у руzzkoго переводить стрелки?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Beibit Kerimbek
26 минут назад
Виталий, Витька я в жизни не видел осла, я так понимаю у тебя есть опыт запрягания ослов? 😅🤣😂 Покажи всем как ты запрягаешь его.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Beibit Kerimbek
27 минут назад
Андрей, может ЕС всё запустить, что за манера у вас с больной на здоровую голову перекладывать. Без западных технологий ровным счётом ничего не

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Имя Фамилия
28 минут назад
Вопрос: а является ли человеческая рука оптимальной формой "захвата"? На мой взгляд - НЕТ. Наша рука - это всего лишь эволюционировавшая на скорую

Инженеры добились от роботизированной руки движений «человеческого уровня»

Waheed Aman
28 минут назад
Amazing! 3 Patti World is your go-to place to relax, play cards, and have some fun. Just open the game, join a table, and enjoy the thrill in seconds. https://3pattiworld.pk/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Beibit Kerimbek
30 минут назад
Bulat, далбаёб, рабская твоя душёнка 😃😀😄, свинья позорная, моя страна не соревнуется и не хвастается как твоя недострана

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Имя Фамилия
50 минут назад
Елена, В мире существуют сотни, если не тысячи, подобных книг. И все они противоречат друг другу. Таким образом, истинной может быть только одна или

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Андрей Басенко
56 минут назад
Недочетов много, но сама идея интересная.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Dmitriy Dorian
57 минут назад
Иван, подождите, Березин как раз писал, что Маск не выдержит сроки и что китайцы там будут раньше и это хорошо для всей отрасли. Где там, кстати,

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Maxim Heavy
2 часа назад
Елена, свет очей, адресочек напиши, к тебе машинка приедет и добрые ангелы в белом сопроводят тебя в райский санаторий.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
2 часа назад
валерий, от всех смеющихся над Еленой. Ну ты почитай, что она пишет. Я понимаю перечитала фантастики да эзотерики, НО там же все, привет ромашки.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
2 часа назад
Елена, это когда эзотерика стала продолжением религии??? Я так понимаю в вашем случае уже конечная?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
2 часа назад
Елена, ...!?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Eduard Yakovlev
2 часа назад
Никита, при этом ,на момент захвата , Теночтетлан был крупнейшим городом на Земле.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

