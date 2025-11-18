Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей

Таяние ледников и истощение подземных вод повышают уровень мирового океана. Исследование ученых показало, что перераспределение воды также смещает ось вращения Земли.

Земная ось © Vito Technology, Inc.

Международная группа исследователей выяснила, что ось вращения Земли в период с 1993 по 2010 год сместилась примерно на 78,48 сантиметра. Причиной послужила, в том числе, добыча грунтовых вод для орошения и питья. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

Согласно оценке климатической модели, за этот период 1993–2010 годов общее истощение подземных вод достигло 2 150 гигатонн. Это эквивалентно повышению уровня мирового океана на 6,24 миллиметра.

Ведущий автор исследования, геофизик Со Ки Вон (Seo Ki-Weon) из Сеульского национального университета (Seoul National University) пояснил, что перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами.

Общее изменение запасов подземных вод на суше (a) и связанное с ним изменение уровня моря (b) за 1993–2010 год / © Geophysical Research Letters

Со пояснил, что с помощью наблюдений за изменениями вращательного полюса Земли можно понять, как колеблются запасы воды в масштабах континентов. Благодаря этим данным экологи и управляющие водными ресурсами могут разрабатывать меры, которые сдерживают дальнейшее повышение уровня моря и другие климатические последствия.