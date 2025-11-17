  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
17 ноября, 09:13
Рейтинг: +291
Посты: 865

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Показать все крупнейшие империи мира на одной временной шкале. Именно такую задачу поставили перед собой создатели World GeoHistogram — обучающего проекта, разработанного при Мичиганском университете (США).

# история
# статистика
Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени / © World GeoHistogram
Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени / © World GeoHistogram

World GeoHistogram объединяет географию и историю в единую визуальную систему, в которой показаны взлеты и падения империй.

Диаграмма состоит из вертикальных столбцов, соответствующих крупным географическим регионам мира (Америка, Европа, Африка, Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, Восточная Азия, Океания). Вертикальная ось — это время, причем она представлена так, что эпохам, близким к современности, отведено больше места и визуального веса.

На этой временной карте нанесены крупнейшие империи в истории. Здесь можно увидеть не только масштаб и примерный ареал каждой империи, но и провести параллели между ними, которые помогают лучше понять ход истории.

Количество сюжетов, которые можно извлечь из этой шкалы, практически бесконечно — ведь она охватывает всю историю человечества. 

Однако World GeoHistogram — полезное упрощение, ведь структура неизбежно исключает многие общества, не вписывающиеся в модель «крупной империи». Цивилизации без централизованных государств, письменности или значительного контроля над территориями — многие коренные культуры Америки, тропической Африки, Океании и Арктики — в ней почти не представлены. Так же обделены вниманием влиятельные кочевые объединения и региональные города-государства.

