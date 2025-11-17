О мероприятии

Почему одни вещи люди помнят всю жизнь, а другие пролетают мимо? Может ли то, про что забыли, все еще влиять на людей? И, наоборот, то, что не происходило никогда, помниться, как сейчас? Популяризатор науки и учитель биологии Сергей Лопатин расскажет о том, что современная наука думает о пластичности воспоминаний.