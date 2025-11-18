  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 ноября, 11:52
Рейтинг: +100
Посты: 301

Инженеры добились от роботизированной руки движений «человеческого уровня»

Илон Маск назвал человеческую руку «чрезвычайно сложной». По его словам, это серьезное препятствие для робототехники. Однако инженеры смогли добиться от роботизированной руки движений, приближенных к «человеческому уровню».

# робот
# роботизированная рука
# робототехника
# рука
# технологии
Роботизированная рука Clone Robotics / © Clone Robotics
Роботизированная рука Clone Robotics / © Clone Robotics

Компания Clone Robotics разработала роботизированную руку, которая способна максимально точно и быстро повторять движения человеческой руки. Видео работы руки опубликовано в соцсети X.

На записи видно, как оператор в сенсорной перчатке управляет роботизированной рукой, лежащей на столе. Роботизированная рука отражает движения пальцев человека с поразительной скоростью и минимальной задержкой.

Представители Clone Robotics отметили, что сложно создать «полностью управляемую роботизированную руку человеческого уровня», но труднее сделать ее надежной. Как утверждает компания, их разработка обладает 27 степенями свободы. 

Сила и скорость захвата роботизированной руки сопоставимы с уровнем человеческой. Clone Robotics утверждает, что инженеры использовали для создания руки «самые прочные искусственные мышцы в мире».

Роботизированная рука Clone Robotics / © Clone Robotics

Авторы сообщения уточнили, что цель демонстрации — показать «обновления нейронного контроллера суставов». При этом, рука на видео «не имеет средних сгибательных мышц». Вероятно, в будущем разработчики добавят большую функциональность.

Вопрос: а является ли человеческая рука оптимальной формой "захвата"? На мой взгляд - НЕТ. Наша рука - это всего лишь эволюционировавшая на скорую руку нога. :-) А если уж создавать захват с нуля, то не нужно уподобляться человеческой руке - нужно делать его сразу оптимальным. Да и прямохождение - это совсем не оптимальный вариант для робота. На четырех конечностях передвигаться гораздо удобнее и проще. В общем, на мой взгляд, оптимальный робот - это таракан с четырьмя восьмипалыми руками. Ну как-то так. :-)
