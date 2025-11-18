Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инженеры добились от роботизированной руки движений «человеческого уровня»
Илон Маск назвал человеческую руку «чрезвычайно сложной». По его словам, это серьезное препятствие для робототехники. Однако инженеры смогли добиться от роботизированной руки движений, приближенных к «человеческому уровню».
Компания Clone Robotics разработала роботизированную руку, которая способна максимально точно и быстро повторять движения человеческой руки. Видео работы руки опубликовано в соцсети X.
На записи видно, как оператор в сенсорной перчатке управляет роботизированной рукой, лежащей на столе. Роботизированная рука отражает движения пальцев человека с поразительной скоростью и минимальной задержкой.
Представители Clone Robotics отметили, что сложно создать «полностью управляемую роботизированную руку человеческого уровня», но труднее сделать ее надежной. Как утверждает компания, их разработка обладает 27 степенями свободы.
Сила и скорость захвата роботизированной руки сопоставимы с уровнем человеческой. Clone Robotics утверждает, что инженеры использовали для создания руки «самые прочные искусственные мышцы в мире».
Авторы сообщения уточнили, что цель демонстрации — показать «обновления нейронного контроллера суставов». При этом, рука на видео «не имеет средних сгибательных мышц». Вероятно, в будущем разработчики добавят большую функциональность.
