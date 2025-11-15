Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Художник с инженерной точностью прорабатывает архитектурные детали и технологические конструкции, превращая сложные системы в выразительные художественные образы. Здания, механизмы и ландшафты становятся такими же героями историй, как и люди.

Его урбанистические, местами агрессивные и брутальные работы сохраняют живые эмоции и дыхание. Кажется, что это не цифровая иллюстрация, а фотография, которая вот-вот оживет. Однако Тан позволяет зрителю самому решать, воображаемый мир пережил катастрофу или же он замер в ожидании апокалипсиса.

Концепт-арт Ю-Цон Тана (YuCong Tang) / © YuCong Tang

