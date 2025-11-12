Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
На Марсе обнаружен «штрих-код» после редкого обвала, вызванного метеороидом
Зонд Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства (ESA) запечатлел на ржаво-красных склонах Марса формацию, напоминающую гигантский штрих-код.
Снимок, сделанный зондом Trace Gas Orbiter, показывает темные, вытянутые полосы, стекающие вниз по склонам Аполлинарис Монс (Apollinaris Mons) — огромного потухшего вулкана у марсианского экватора. Каждая полоса — будь то всего несколько метров шириной или простирающаяся на сотни — представляет собой след пылевой лавины. По данным ESA, она возникла, когда удар метеороида встряхнул поверхность, вызвав осыпание мелких частиц, которые потекли вниз по склону.
Хотя эти загадочные образования занимают менее 0,1% поверхности Марса, ученые считают, что их влияние на пылевой цикл планеты огромно. Совокупно такие «склоновые полосы» ежегодно перемещают объем пыли, сопоставимый как минимум с двумя глобальными бурями, и тем самым играют важную роль в марсианском климате.
Новое исследование специалистов из Бернского университета (Швейцария) показало, что менее одной из тысячи таких полос образуется после ударов метеороидов, подобных тому, что произошел рядом с Аполлинарис Монс. В большинстве случаев они появляются из-за сезонных изменений ветров и пылевой активности.
Метеороидные удары и марсотрясения оказывают локальное, но не глобальное влияние на эти процессы, говорится в работе.
Чтобы прийти к такому выводу, команда исследователей проанализировал более двух миллионов склоновых полос на 90 тысячах орбитальных снимков Марса, сделанных в 2006–2024 годах — в основном аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) NASA. Опираясь на предыдущие каталоги, включавшие 86 тысяч полос, ученые сопоставили новую базу данных с глобальными картами температуры, скорости ветра, влажности поверхности, оползней и активности пылевых вихрей.
Используя усовершенствованный алгоритм глубокого обучения, специалисты обработали весь архив изображений, полученных камерой Context Camera (CTX) MRO, предназначенной для отслеживания изменений на поверхности планеты. Этот подход позволил определить, где и когда формировались полосы, выявив закономерности их сезонности по всей планете, а также оценить, сколько пыли при этом поднимается в атмосферу.
Результаты показали, что большинство полос образуется в самые пыльные периоды года — главным образом летом и осенью в южном полушарии, когда ветра становятся достаточно сильными, чтобы поднять частицы песчаного размера.
Оценив общий объем пыли, перемещаемой такими лавинами, и сопоставив эти данные с моделями глобальной циркуляции, ученые пришли к выводу, что склоновые полосы ежегодно поднимают около четверти всей пыли, обменивающейся между поверхностью и атмосферой. Это примерно столько же, сколько выбрасывают две планетарные пылевые бури.
