Цифровой помощник помог оценить перспективы восстановления после черепно-мозговой травмы

Ежегодно в России регистрируется около 600 тысяч случаев черепно-мозговых травм, причем до 40% всех внутричерепных кровоизлияний составляют субдуральные гематомы. Это опасное состояние, возникающее при разрыве сосудов между мозгом и черепом, приводит к сдавлению мозга и требует экстренного выбора лечения — консервативного или хирургического. Особую тревогу вызывает высокая летальность при обширных субдуральных гематомах, а также риск повторных кровоизлияний, с которыми сталкивается каждый третий пациент, принимающий препараты для разжижения крови. Ученые ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и ПНИПУ создали и запатентовали компьютерную программу, прогнозирующую перспективы лечения. В основу алгоритма легли клинические исследования, позволившие выделить ключевые прогностические факторы: возраст пациента и расположение гематомы. Система анализирует и другие параметры — объем кровоизлияния, время до госпитализации и прием антикоагулянтов. Разработка поможет врачам не только выбирать оптимальную тактику лечения, но и объективно оценивать шансы пациента на восстановление.

Травматическая субдуральная гематома — коварное и опасное последствие черепно-мозговой травмы, при котором кровь из поврежденных сосудов начинает скапливаться в узком пространстве под черепом, сдавливая мозг. Особую группу риска составляют пожилые пациенты: с возрастом мозг становится более уязвимым, а широкий прием антикоагулянтов (препаратов для разжижения крови), необходимых для профилактики инфарктов и инсультов, многократно повышает риск тяжелых последствий даже после незначительного падения или ушиба. Согласно данным клинических исследований смертность от таких травм достигает 10-14%, а каждый седьмой выживший пациент становится инвалидом. Ситуацию усугубляет сложность диагностики: хроническая гематома может неделями «маскироваться» под другие возрастные заболевания, такие как деменция или инсульт.

Высокая летальность и непредсказуемость результатов лечения побудили пермских ученых из ПГМУ им. академка Е.А. Вагнера и ПНИПУ сосредоточиться на выявлении объективных критериев, позволяющих прогнозировать результат лечения. Эксперты проанализировали случаи пациентов со схожими гематомами, поступивших в клинику в первые 6 часов после травмы. Всех пациентов разделили на три группы по расположению гематомы: лобно-височная, теменно-височная и лобно-теменно-затылочная области. Поскольку помощь всем оказали в одинаково сжатые сроки, врачи смогли объективно оценить, как локализация кровоизлияния влияет на результаты лечения. Исследователи выявили закономерность: среди всех пациентов, достигших хороших результатов лечения (60% от общего числа), на долю пациентов с гематомой в лобно-височной области пришлось 35% всех успешных исходов — это самый высокий показатель. Если кровоизлияние происходило в лобно-теменно-затылочной области, ситуация значительно ухудшалась: такие гематомы имели статистически больший объем, а пациенты поступали в более тяжелом состоянии.

Затем ученые сравнили результаты лечения молодых пациентов (22-29 лет) и людей старше 60 лет с субдуральными гематомами одинакового объема. Итоги оценивали по международной шкале Рэнкина, где ноль баллов означает полное здоровье, а шесть — летальный исход. Разница даже в один балл указывает на серьезное изменение качества жизни.

— Результаты стационарного лечения после проведенной нейрохирургической операции для удаления травматической субдуральной гематомы у представителей пожилого возраста оказываются менее эффективными, чем у пострадавших молодого возраста. Так, пожилые пациенты не только поступали в стационар в более тяжелом состоянии, но и показывали худшие результаты реабилитации. При выписке их средний балл по шкале Рэнкина составил 2,73 балла против 1,35 балла у молодых пациентов. Эта разница, составляющая более одного балла, соответствует переходу от практически полной самостоятельности к состоянию умеренной инвалидности, требующей помощи в быту, — Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук, врач-невролог.

Наиболее ярко возрастная разница проявилась при теменно-височной локализации гематом. Также ученые зафиксировали дополнительный риск: всех пожилых пациентов, получавших терапию разжижающими кровь препаратами до травмы, выписали с оценкой более 2 баллов по шкале Рэнкина, это указывает на то, что после выписки этим людям потребуется регулярная помощь в повседневных делах.

Современные клинические рекомендации отвечают на вопрос «как лечить?», помогая врачу выбрать между операцией и консервативной терапией. Однако они оставляют без ответа главный вопрос, волнующий пациента и его близких: каковы реальные шансы конкретного человека на возвращение к полноценной жизни после такой тяжелой травмы?

Чтобы дать врачам инструмент для ответа именно на этот вопрос, ученые ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и ПНИПУ создали цифрового помощника. На разработку получен патент.

— Это программа, в которую врач вводит ключевые параметры: возраст пациента, точный объем и расположение гематомы, время с момента травмы до поступления в больницу и информацию о приеме лекарств, снижающих свертываемость крови. Алгоритм анализирует эти данные по специальной балльной системе и выдает один из трех вариантов прогноза: благоприятный, средний или неблагоприятный, — прокомментировал Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика».

Уникальность программы заключается в ее способности работать в условиях «золотого часа» — критически важного периода сразу после травмы, когда от скорости и точности принятия решения зависит жизнь пациента. Разработка создана на основе клинических исследований и использует простую балльную систему: врач вводит основные параметры состояния пациента, а алгоритм быстро формирует обоснованный прогноз. Это позволяет в сжатые сроки оценить перспективы лечения и определить оптимальную тактику. Программа не требует специального оборудования и легко встраивается в работу приемного отделения. Она также помогает выстраивать открытый диалог с родственниками, предоставляя объективные данные о вероятных исходах лечения вместо субъективных предположений.

Сейчас программу активно используют исследователи в клинической практике с перспективами ее дальнейшего усовершенствования.

