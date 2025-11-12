Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самые популярные творцы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения
Люди создают при помощи искусственного интеллекта (ИИ) сотни тысяч изображений и видео, основанных на уже существующих персонажах, местах и идеях. Но стили каких художников, архитекторов, современных иллюстраторов и кинорежиссеров воспроизводятся чаще всего?
Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты платформы Kapwing провели собственное исследование, изучив различные типы ключевых слов в запросах пользователей в базах различных генераторов изображений. Среди художников первое место занял чешский живописец Альфонс Муха.
У создателей визуального контента на основе современной иллюстрации неизменной популярностью пользуется стиль китайского иллюстратора Ван Линга (WLOP).
Среди режиссеров большинство сгенерированных изображений создано на базе работ американского кинорежиссера Уэсли Андерсона, а среди архитекторов пользователей больше всего привлекает стиль Захи Хадид.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
