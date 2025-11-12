  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
12 ноября, 08:15
Рейтинг: +458
Посты: 990

Самые популярные творцы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения 

Люди создают при помощи искусственного интеллекта (ИИ) сотни тысяч изображений и видео, основанных на уже существующих персонажах, местах и идеях. Но стили каких художников, архитекторов, современных иллюстраторов и кинорежиссеров воспроизводятся чаще всего?

Сообщество
# Midjourney
# ИИ
# нейросети
# технологии
Самые популярные художники, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing 
Самые популярные художники, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing 

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты платформы Kapwing провели собственное исследование, изучив различные типы ключевых слов в запросах пользователей в базах различных генераторов изображений. Среди художников первое место занял чешский живописец Альфонс Муха.

Самые популярные современные иллюстраторы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  
Самые популярные современные иллюстраторы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  

У создателей визуального контента на основе современной иллюстрации неизменной популярностью пользуется стиль китайского иллюстратора Ван Линга (WLOP).

Самые популярные режиссеры, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  
Самые популярные режиссеры, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  

Среди режиссеров большинство сгенерированных изображений создано на базе работ американского кинорежиссера Уэсли Андерсона, а среди архитекторов пользователей больше всего привлекает стиль Захи Хадид.

Самые популярные архитекторы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  
Самые популярные архитекторы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения / © Kapwing  
Последние комментарии

Федя Мегатронов
13 минут назад
Эта новость особо хороша на фоне другой, в которой дальность нашего многострадального мс-21 урезана до всего 3700 с чем-то километров.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Сергей
15 минут назад
Beibit, Россия может производить любые самолет. А ты или школьник или глупый взрослый.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр Смирнов
34 минуты назад
Редкостная чушь. Какая-то импортные писанина созданная и потом, видимо, еще и переведенная ИИ. Любой нормальный человек знает еще со школы, что

Карта: 15 самых длинных рек мира

Виталий Вершинин
44 минуты назад
Маргарита, а, что на ишаке не доехать?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
49 минут назад
Www, Европа будет, но там будут кричать мкллы с минаретов.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Boris Kolomin
2 часа назад
Kiridan, это точно так. Вот ссылки для примера: https://vapor.ru/otraslevye_resheniya/teplichnye_hozyajstva_2 http://profit-agro.ru/sistemy/sistema-podkormki-rastenij/ В теплицах давно

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Иван Кулаков
3 часа назад
Хакимжон, то есть Вы считаете, что если не доказано - значит это ложь и этого нет и быть не может?

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Александр Сергеевич
3 часа назад
А где собственно хоть какие-то показатели этого исследования? Про поглощение по листу есть весьма точные расщёты где количество света и

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Александр Сергеевич
3 часа назад
Kiridan, есть конечно варианты с полным погружением корней в воду -- и непрерывном аэрировании камней в воде -- насыщение воды тут происходит как О2 так

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

ezdiumno ru
4 часа назад
Beibit, Не знаю, что там может строить твоя рашка, но Россия может строить и бомбить Кинжалами и Орешниками таких уродов как ты и твою поганую

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Kiridan
6 часов назад
Boris, Впервые слышу. В гидропонных теплицах стеллажи открытые и ни о каком "СО2 в листву" не может идти и речи, тем более когда между ними работники

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Виталий Вершинин
7 часов назад
Вячеслав, в 2025 г был один старт с тер. Австралии и тот неудачный, и пасчёт австралийцев в России плохо слушали.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
7 часов назад
Отабек, без ошибок будет : из Узбекистана.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Гена Пастухов
8 часов назад
Иван, да, вроде как поначалу там жысть бурлила...

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Ильшат Назаров
8 часов назад
Giz144, "на Енисеи" - " просто позор ..."!

Карта: 15 самых длинных рек мира

ром сок
9 часов назад
Теодор, дырявый ватник , не суди других по себе , сиди на бутылке и не вынимай .ххх из своего рта от тоже расеян

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Олег Атаджанов
9 часов назад
Beibit, ОРЕШНИК , БУРЕВЕСТНИК , КИНЖАЛЫ , и ещё можно долго перечислять , что может производить Россия !

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Олег Гребцов
9 часов назад
Красавцы!!! Идут соразмерно времени, что даёт результат 💯 и преимущество во времени ⌛ от конкурентов, остающихся позади ☝️!!! 🌅💤💞🧭🌊🎇👑

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Ya Ury
9 часов назад
Итак к концу 2025 года стало окончательно ясно, что перехваленные американские Джавелины, работающие по принципу Выстрелил-Забыл-Куда-Стрелял,

Смертоносный орлан: образцы вооружений, обеспечивающие превосходство США

Boris Feldman
9 часов назад
Beibit, Russ’s engineering teem не только может но и давно уже предлагала авиалайнер подобного типа . Но по вполне понятным причинам отсутствия необходимости

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

