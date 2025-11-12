Самые популярные творцы, чьи стили вдохновляют ИИ-изображения 

Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.