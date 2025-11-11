Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новые снимки показали, где живут строители мегапроектов Саудовской Аравии
Спутниковые снимки выявили многочисленные поселения, состоящие из тысяч одинаковых жилых блоков, построенных для работников, занятых на проектах агентства развития территорий NEOM на северо-западе Саудовской Аравии.
Снимки демонстрируют ряд крупных лагерей, окруженных пустыней, которые возводятся рядом с основными стройплощадками NEOM. На изображениях видно огромное количество кажущихся идентичными жилых блоков, расположенных вокруг общих объектов инфраструктуры — столовых, спортивных площадок и зон отдыха.
Жилье предназначено для части из 140 000 рабочих, задействованных в ключевых проектах NEOM, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line), курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena) и плавучий город-порт «Оксагон» (Oxagon). Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки «Зеркальной линии».
Каждый из обширных жилых районов состоит из сотен одноэтажных домов. Некоторые дома расположены сплошными рядами, другие — вокруг небольших газонов. В центре поселений находятся общественные объекты: магазины, рестораны, мечети, школы, а также спортивные сооружения — бассейны, тренажерные залы, теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки.
Еще один крупный лагерь к югу от «Зеркальной линии», по данным спутниковых снимков, находится в стадии строительства.
Еще южнее вдоль побережья страны построен крупный рабочий лагерь рядом с будущим портом «Оксагон». Здесь общественные объекты размещены возле входа в лагерь, а жилые блоки — к югу. Район под названием Oxagon Community включает площадь у моря с выходом на пляж Красного моря. Как и в других поселениях, одноэтажные жилые блоки расположены однородно, с небольшими зелеными зонами между ними.
Последний крупный лагерь построен возле будущего горнолыжного курорта «Тройена» в регионе Табук. Здесь жилье подрядчиков имеет другую форму, адаптированную к горному климату. Наряду с более плотной застройкой лагерь включает общественные объекты, в том числе полноценное крикетное поле.
«Зеркальная линия» представляет собой крупнейший и самый известный из 14 гигапроектов, реализуемых в Саудовской Аравии в рамках плана Saudi Vision 2030, направленного на снижение зависимости экономики страны от нефти.
