Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 ноября, 08:57
Рейтинг: +716
Посты: 1751

Новые снимки показали, где живут строители мегапроектов Саудовской Аравии

Спутниковые снимки выявили многочисленные поселения, состоящие из тысяч одинаковых жилых блоков, построенных для работников, занятых на проектах агентства развития территорий NEOM на северо-западе Саудовской Аравии.

Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки «Зеркальной линии» / © Airbus / Maxar Technologies
Снимки демонстрируют ряд крупных лагерей, окруженных пустыней, которые возводятся рядом с основными стройплощадками NEOM. На изображениях видно огромное количество кажущихся идентичными жилых блоков, расположенных вокруг общих объектов инфраструктуры — столовых, спортивных площадок и зон отдыха.

Жилье предназначено для части из 140 000 рабочих, задействованных в ключевых проектах NEOM, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line), курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena) и плавучий город-порт «Оксагон» (Oxagon). Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки «Зеркальной линии».

Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки «Зеркальной линии» / © Google Maps
Каждый из обширных жилых районов состоит из сотен одноэтажных домов. Некоторые дома расположены сплошными рядами, другие — вокруг небольших газонов. В центре поселений находятся общественные объекты: магазины, рестораны, мечети, школы, а также спортивные сооружения — бассейны, тренажерные залы, теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки.

Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки «Зеркальной линии» / © Google Maps
Еще один крупный лагерь к югу от «Зеркальной линии», по данным спутниковых снимков, находится в стадии строительства.

Еще южнее вдоль побережья страны построен крупный рабочий лагерь рядом с будущим портом «Оксагон». Здесь общественные объекты размещены возле входа в лагерь, а жилые блоки — к югу. Район под названием Oxagon Community включает площадь у моря с выходом на пляж Красного моря. Как и в других поселениях, одноэтажные жилые блоки расположены однородно, с небольшими зелеными зонами между ними.

Лагерь рабочих рядом со стройкой «Зеркальной линии» / © Airbus / Maxar Technologies
Последний крупный лагерь построен возле будущего горнолыжного курорта «Тройена» в регионе Табук. Здесь жилье подрядчиков имеет другую форму, адаптированную к горному климату. Наряду с более плотной застройкой лагерь включает общественные объекты, в том числе полноценное крикетное поле.

Лагерь рабочих недалеко от «Тройены» / © Airbus / Maxar Technologies
«Зеркальная линия» представляет собой крупнейший и самый известный из 14 гигапроектов, реализуемых в Саудовской Аравии в рамках плана Saudi Vision 2030, направленного на снижение зависимости экономики страны от нефти.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

