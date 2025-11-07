Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры
Футуристический мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» (The Line) — город длиной 170 километров с зеркальными фасадами, рассчитанный на девять миллионов жителей — резко сократили после столкновения с инженерными ограничениями и стремительно растущими затратами.
Когда строительство началось три года назад, «Зеркальная линия» должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике.
Но по мере продвижения проект столкнулся с реальностью. Архитекторы горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.
Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 «модулей» горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сокращены примерно до трех.
В Neom настаивают, что «Зеркальная линия» остается долгосрочной целью, но многочисленные инсайдеры издания Financial Times от архитекторов до инженеров и бывших топ-менеджеров отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул — под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
