Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Футуристический мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» (The Line) — город длиной 170 километров с зеркальными фасадами, рассчитанный на девять миллионов жителей — резко сократили после столкновения с инженерными ограничениями и стремительно растущими затратами.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Когда строительство началось три года назад, «Зеркальная линия» должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике.

Но по мере продвижения проект столкнулся с реальностью. Архитекторы горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.

Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 «модулей» горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сокращены примерно до трех.

В Neom настаивают, что «Зеркальная линия» остается долгосрочной целью, но многочисленные инсайдеры издания Financial Times от архитекторов до инженеров и бывших топ-менеджеров отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул — под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.