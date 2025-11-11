Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Tesla построит новый завод для производства робота Optimus

Робот Tesla Optimus / © Tesla

Поклонник электромобилей, внимательно следящий за деятельностью Tesla, Джо Тегтмайер сообщил, что на территории завода Tesla замечены строительные бригады компании, занимающиеся выравниванием и расчисткой площадки. Все указывает на то, что Tesla готовится к очередному расширению Gigafactory Texas, где появится совершенно новое предприятие — будущее производство гуманоидного робота Optimus.

В настоящее время компания уже собирает экспериментальные образцы на пилотной линии завода во Фримонте (Северная Калифорния). Однако в стратегических планах Tesla — перенести основное производство проекта Optimus именно в Техас.

Ожидается, что во Фримонте будет выпускаться до одного миллиона роботов в год, но, по словам генерального директора Илона Маска, на новом заводе в Техасе компания планирует производить до десяти миллионов единиц ежегодно.

Очевидно, что Tesla переходит от концепта к реальным действиям, начав подготовку территории под строительство нового завода на площадке Giga Texas.

Начало серийного производства запланировано на 2027 год, по крайней мере для площадки в Техасе. Пока же компания продолжает собирать ограниченные партии роботов во Фримонте, до тех пор, пока не будет готово следующее поколение Optimus.

Tesla уже добилась значительного прогресса в развитии проекта, но и ожидания от него грандиозные.

Илон Маск подчеркнул, что Optimus может стать самым значимым продуктом в истории человечества, поскольку способен радикально изменить способ выполнения человеком повседневных задач, избавив людей от монотонного и рутинного труда.