Tesla построит новый завод для производства робота Optimus
Tesla готовится расширить Gigafactory Texas, построив новый завод для производства робота Optimus.
Поклонник электромобилей, внимательно следящий за деятельностью Tesla, Джо Тегтмайер сообщил, что на территории завода Tesla замечены строительные бригады компании, занимающиеся выравниванием и расчисткой площадки. Все указывает на то, что Tesla готовится к очередному расширению Gigafactory Texas, где появится совершенно новое предприятие — будущее производство гуманоидного робота Optimus.
В настоящее время компания уже собирает экспериментальные образцы на пилотной линии завода во Фримонте (Северная Калифорния). Однако в стратегических планах Tesla — перенести основное производство проекта Optimus именно в Техас.
Ожидается, что во Фримонте будет выпускаться до одного миллиона роботов в год, но, по словам генерального директора Илона Маска, на новом заводе в Техасе компания планирует производить до десяти миллионов единиц ежегодно.
Очевидно, что Tesla переходит от концепта к реальным действиям, начав подготовку территории под строительство нового завода на площадке Giga Texas.
Начало серийного производства запланировано на 2027 год, по крайней мере для площадки в Техасе. Пока же компания продолжает собирать ограниченные партии роботов во Фримонте, до тех пор, пока не будет готово следующее поколение Optimus.
Tesla уже добилась значительного прогресса в развитии проекта, но и ожидания от него грандиозные.
Илон Маск подчеркнул, что Optimus может стать самым значимым продуктом в истории человечества, поскольку способен радикально изменить способ выполнения человеком повседневных задач, избавив людей от монотонного и рутинного труда.
