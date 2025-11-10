  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 ноября, 19:13
Рейтинг: +96
Посты: 283

Инфографика: доля пахотных земель в странах мира

Пахотные земли — это участки суши, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур. Этот ценный ресурс распределен крайне неравномерно. На инфографике наглядно показано, какой процент земли в каждой стране пригоден для выращивания урожая.

# инфографика
# карты
# климат
# пахотные земли
# почва
# сельское хозяйство
Инфографика: процент пахотных земель в странах мира / © Iswardi Ishak, voronoi.app, World Bank  
Инфографика: процент пахотных земель в странах мира / © Iswardi Ishak, voronoi.app, World Bank  

Некоторые регионы в Южной Азии и Европе особенно хорошо подходят для сельского хозяйства, в том числе благодаря речным долинам, умеренному климату и многовековому земледелию. Между тем на больших участках Африки, Ближнего Востока и северных регионов количество пахотных земель ограничено из-за пустынь, неплодородной земли и короткого теплого сезона.

По данным Всемирного банка, Бангладеш выделяется высокой долей пахотных земель. Там пригодные для сельского хозяйства земли занимают 60,2% территории. Также среди лидеров оказались Дания (59,1%) и Украина (56,8%).

Более половины территории пахотные земли занимают в Молдове (56,8%), Индии (51,8%) и Бурунди (51,4%). Также в десятку вошли Того, Руанда, Венгрия и Гамбия.

В некоторых регионах природный ландшафт и климатические условия уменьшают долю земель, которые можно обрабатывать. Меньше всего пахотных земель оказалось на Фарерских островах, в Джибутти, на Северных Марианских островах, в Омане и на Сейшельских островах.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
10 ноября, 15:19
Николай Цыгикало

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# космос
# орбита
# плазма
# Россия
# США
# технологии
# трение
Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

Последние комментарии

Иван Морозов
3 минуты назад
Австралия? Важнейший центр цывизизацыи???

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Stels JSM
8 минут назад
Мне тоже интересно,почему не А-380,наверно, с полной загрузкой все связано,сложновато будет постоянно набирать столько пассажиров.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Имя Фамилия
12 минут назад
Иван, Конечно, я имел ввиду разницу между светодиодными лампочками и лампочками накаливания, а не "сберегайками". И LED-телевизоры супротив ЭЛТ, а не

Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ 

BIRD ru
33 минуты назад
Woldemar, ну что за бред... Ты вообще из РФ? Из-за таких уродов как ты, нас и считают неадекватными во всем мире. Тут не должно быть зависти, тут показано к

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Константин Зорькин
55 минут назад
Спасибо, теперь понятно.

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Денис Кильманшин
2 часа назад
Пример Вавилонской башни ничему не научил?

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Woldemar Peters
2 часа назад
А мы пошлём СУ-57 и собьем его!!!

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Эд Science
2 часа назад
Alexander, Почему бред? Предмет исследования - в первую очередь налаживание транспортного сообщения конкретной островной территории с крупной

Белорусские инженеры предложили решение для транспортного развития островов Поморья

Анатолий Глянцев
3 часа назад
Кроме того, важно учитывать следующее: 1. Уайлс доказывал не саму теорему Ферма, а гораздо более сильный результат - гипотезу (теперь уже теорему)

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Анатолий Глянцев
3 часа назад
Dmitry, к сожалению, пока неизвестно, возможно ли доказать теорему Ферма в арифметике Пеано. Я понимаю, что навело Вас на эту мысль. Доказательство

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Валерий Карпов
3 часа назад
Erik, а Иисус с Буддой и прочие Вишну как расценивают эту ситуацию, не подскажете?

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Хакимжон Рискулов
3 часа назад
а разве кто-то доказал о существовании матрицы? вот в этом вся проблема - на каждый ненаучный нахрюк сбегаются толпы учёных которые пытаются

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Анатолий Глянцев
4 часа назад
Всем привет. Я критически разобрал статью Файзала и коллег в этом лонгриде для Naked Science. https://naked-science.ru/article/nakedscience/vselennaya-ne-mozhet-byt

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Анатолий Глянцев
4 часа назад
Всем привет. Я критически разобрал статью Файзала и коллег в этом лонгриде для Naked Science. https://naked-science.ru/article/nakedscience/vselennaya-ne-mozhet-byt

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Анатолий Глянцев
4 часа назад
Всем похвалившим мою работу - большое спасибо.

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Тигран Погосян
4 часа назад
Пето, если сделать еще несколько гос переворотов, то отстанет еще больше.

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Тигран Погосян
4 часа назад
😀 столько затрат и всего 5%. Да и конструкция мне кажется не очень надежная. Не думаю, что именно это будет решением по замещению атомной энергетики

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Иван Колупаев
4 часа назад
Анатолий, профессор Дотошно Скрупулезов зашел в чат 😁 В сущности статья в популярном журнале на доступном языке поясняет простой факт - доказать

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Анатолий Глянцев
4 часа назад
Дождиков, добрый день. Я автор этого лонгрида. Спасибо Вам за внимательное прочтение и подробный разбор. Позвольте не согласиться с этим

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Alex Bondarenko
4 часа назад
Nikita, кто-то до сих пор в Библию и Коран верит...и шо?

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

