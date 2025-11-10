Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: доля пахотных земель в странах мира

Пахотные земли — это участки суши, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур. Этот ценный ресурс распределен крайне неравномерно. На инфографике наглядно показано, какой процент земли в каждой стране пригоден для выращивания урожая.

Инфографика: процент пахотных земель в странах мира / © Iswardi Ishak, voronoi.app, World Bank

Некоторые регионы в Южной Азии и Европе особенно хорошо подходят для сельского хозяйства, в том числе благодаря речным долинам, умеренному климату и многовековому земледелию. Между тем на больших участках Африки, Ближнего Востока и северных регионов количество пахотных земель ограничено из-за пустынь, неплодородной земли и короткого теплого сезона.

По данным Всемирного банка, Бангладеш выделяется высокой долей пахотных земель. Там пригодные для сельского хозяйства земли занимают 60,2% территории. Также среди лидеров оказались Дания (59,1%) и Украина (56,8%).

Более половины территории пахотные земли занимают в Молдове (56,8%), Индии (51,8%) и Бурунди (51,4%). Также в десятку вошли Того, Руанда, Венгрия и Гамбия.

В некоторых регионах природный ландшафт и климатические условия уменьшают долю земель, которые можно обрабатывать. Меньше всего пахотных земель оказалось на Фарерских островах, в Джибутти, на Северных Марианских островах, в Омане и на Сейшельских островах.