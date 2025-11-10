Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: доля пахотных земель в странах мира
Пахотные земли — это участки суши, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур. Этот ценный ресурс распределен крайне неравномерно. На инфографике наглядно показано, какой процент земли в каждой стране пригоден для выращивания урожая.
Некоторые регионы в Южной Азии и Европе особенно хорошо подходят для сельского хозяйства, в том числе благодаря речным долинам, умеренному климату и многовековому земледелию. Между тем на больших участках Африки, Ближнего Востока и северных регионов количество пахотных земель ограничено из-за пустынь, неплодородной земли и короткого теплого сезона.
По данным Всемирного банка, Бангладеш выделяется высокой долей пахотных земель. Там пригодные для сельского хозяйства земли занимают 60,2% территории. Также среди лидеров оказались Дания (59,1%) и Украина (56,8%).
Более половины территории пахотные земли занимают в Молдове (56,8%), Индии (51,8%) и Бурунди (51,4%). Также в десятку вошли Того, Руанда, Венгрия и Гамбия.
В некоторых регионах природный ландшафт и климатические условия уменьшают долю земель, которые можно обрабатывать. Меньше всего пахотных земель оказалось на Фарерских островах, в Джибутти, на Северных Марианских островах, в Омане и на Сейшельских островах.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.
