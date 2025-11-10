  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 ноября, 13:47
Рейтинг: +715
Посты: 1749

Недавно открытая комета C/2025 V1 (Borisov) обречена покинуть пределы Солнечной системы

Недавно открытая комета C/2025 V1 была впервые замечена 2 ноября 2025 года астрономом-любителем Геннадием Владимировичем Борисовым, наблюдающим небосвод из Крыма. В честь него она и получила свое имя.

Сообщество
# астрономия
# кометы
# космос
# межзвездные объекты
Траектория движения кометы C/2025 V1 (Borisov) / © Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
Траектория движения кометы C/2025 V1 (Borisov) / © Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

За последние дни небесное тело стремительно теряло яркость, а 8 ноября, согласно поступающим данным, произошло резкое падение блеска — вероятно, комета распалась на части. Такой исход, увы, был предсказуем: объект с низкой светимостью, ускользнувший от профессиональных обсерваторий, внезапно увеличил яркость в сотни раз в конце октября — начале ноября, что почти наверняка указывало на активное разрушение ядра. Нынешние наблюдения лишь подтверждают этот сценарий.

Однако дальнейшая судьба кометы придает истории особую поэтичность. Анализ орбитальных параметров, выполненный во время ее видимости, показал, что эксцентриситет орбиты слегка превышает единицу — 1.0096. Это значит, что траектория кометы стала гиперболической: она больше не замкнута, и остатки распавшегося тела, обогнув Солнце, навсегда покинут пределы Солнечной системы, превратившись в межзвездный объект.

Подобные «побеги» не редкость среди долгопериодических комет, прибывающих из облака Оорта, расположенного за орбитой Плутона. Там кометы движутся по почти параболическим орбитам, и малейшее гравитационное воздействие планет способно вытолкнуть их в вечное странствие.

Не исключено, что именно таким образом миллионы лет назад был изгнан из своей системы межзвездный странник 3I/ATLAS.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
6 минут назад
-
0
+
Это называется "едва гиперболическая" орбита, обычный случай для долгопериодических комет, которые становятся апериодическими.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Ноя
700
Новости биологии: прорывы октября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Программируемая материя: физики научились «лепить» из света и вещества

    10 ноября, 14:04

  2. Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

    10 ноября, 12:19

  3. Научный взгляд на «ретроградный Меркурий»

    10 ноября, 11:40

  4. Яд и лекарство: опасность и польза ботулотоксина

    10 ноября, 10:46
Выбор редакции

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

9 ноября, 15:00

Последние комментарии

Николай Цыгикало
6 минут назад
Это называется "едва гиперболическая" орбита, обычный случай для долгопериодических комет, которые становятся апериодическими.

Недавно открытая комета C/2025 V1 (Borisov) обречена покинуть пределы Солнечной системы

Александр Софронов
22 минуты назад
Занимательные флаги с Шелдоном Купером

От Японии до Маврикия: рейтинг узнаваемости флагов мира

Sen Raih
25 минут назад
Dmitriy, работать или зарабатывать.

8000 увольнений в IBM — лишь первый пример суровой реальности революции ИИ

Elusive Joe
36 минут назад
Интересно, почему они решили на основе 350 делать, а не 380го? Обычный 350й может возить до 400 человек, 380й вдвое больше. Отказоустойчивость и живучесть у

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Roman Frolov
40 минут назад
Все правильно и укладывается в концепцию пульсирующей вселенной, где роль темной энергии выполняют грав. волны. Они постепенно поглощаются

Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

Elusive Joe
46 минут назад
Лев, она только строится и её мощность будет всего лишь 300 мегаватт. У станции из новости, каждая очередь мощнее в 4 раза

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Иван Колупаев
51 минута назад
Имя, в таком раскладе вы молодец. Жаль только в среднем по палате это ничего не меняет. Остальные пользователи оказались не столь экономны. Мне

Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ 

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ
2 часа назад
Kurbanali, И ГДЕ ЭТИ ПРИЗНАКИ ОПИСАННЫ?

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Сергей Балев
2 часа назад
Роберт, много такой музыки на суно точка ком

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Сергей Балев
2 часа назад
Владимир, а люди так и пишут, уже все ходы известны, только компоновать остаётся

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Имя Фамилия
2 часа назад
Иван, Реально снизилось! Факт! Почти в два раза. Я ж не с потолка пишу. :-)

Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ 

Николай Цыгикало
3 часа назад
Роман, возможно, имелись в виду и другие мегаполисы, в других частях света. Которые в тексте и названы прямо. Ведь не написано "со всеми крупнейшими

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Arkady Kolbenev
3 часа назад
Кто ты, воин? я готов нести колчан со стрелами. а вообще мне как ни разу не физику и тем более не математику, на бытовом уровне всегда казалось что

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Артём
3 часа назад
Звоните Вилису!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

DNS K
3 часа назад
Т.е. маршрут начался на горе, а закончился у подножья.

Китайский гибридный внедорожник установил новый мировой рекорд Гиннесса

Артём
3 часа назад
Звоните Вилису! Пора спасать планету!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Виталий, поделюсь своим взглядом. У меня нет времени копать массу оригиналов; мне удобнее, когда новости собирают в непростых новостных полях

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Александр Лычагин
3 часа назад
Кстати, Земля летит не просто в сторону Геркулеса, а в точку, где у этого созвездия находится афедрон. Проще говоря, мы все летим в задницу

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Bogdan Bogdan
3 часа назад
Елена, всё наоборот. Изучите матчасть, пожалуйста.:)

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Bogdan Bogdan
3 часа назад
Александр, я не отбирался пугать, просто за "ней" — это более разговорный, простой язык, тогда как за "нею" — грамотный (литературный) русский, тем

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно