Недавно открытая комета C/2025 V1 (Borisov) обречена покинуть пределы Солнечной системы

Недавно открытая комета C/2025 V1 была впервые замечена 2 ноября 2025 года астрономом-любителем Геннадием Владимировичем Борисовым, наблюдающим небосвод из Крыма. В честь него она и получила свое имя.

Траектория движения кометы C/2025 V1 (Borisov) / © Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

За последние дни небесное тело стремительно теряло яркость, а 8 ноября, согласно поступающим данным, произошло резкое падение блеска — вероятно, комета распалась на части. Такой исход, увы, был предсказуем: объект с низкой светимостью, ускользнувший от профессиональных обсерваторий, внезапно увеличил яркость в сотни раз в конце октября — начале ноября, что почти наверняка указывало на активное разрушение ядра. Нынешние наблюдения лишь подтверждают этот сценарий.

Однако дальнейшая судьба кометы придает истории особую поэтичность. Анализ орбитальных параметров, выполненный во время ее видимости, показал, что эксцентриситет орбиты слегка превышает единицу — 1.0096. Это значит, что траектория кометы стала гиперболической: она больше не замкнута, и остатки распавшегося тела, обогнув Солнце, навсегда покинут пределы Солнечной системы, превратившись в межзвездный объект.

Подобные «побеги» не редкость среди долгопериодических комет, прибывающих из облака Оорта, расположенного за орбитой Плутона. Там кометы движутся по почти параболическим орбитам, и малейшее гравитационное воздействие планет способно вытолкнуть их в вечное странствие.

Не исключено, что именно таким образом миллионы лет назад был изгнан из своей системы межзвездный странник 3I/ATLAS.