Недавно открытая комета C/2025 V1 (Borisov) обречена покинуть пределы Солнечной системы
Недавно открытая комета C/2025 V1 была впервые замечена 2 ноября 2025 года астрономом-любителем Геннадием Владимировичем Борисовым, наблюдающим небосвод из Крыма. В честь него она и получила свое имя.
За последние дни небесное тело стремительно теряло яркость, а 8 ноября, согласно поступающим данным, произошло резкое падение блеска — вероятно, комета распалась на части. Такой исход, увы, был предсказуем: объект с низкой светимостью, ускользнувший от профессиональных обсерваторий, внезапно увеличил яркость в сотни раз в конце октября — начале ноября, что почти наверняка указывало на активное разрушение ядра. Нынешние наблюдения лишь подтверждают этот сценарий.
Однако дальнейшая судьба кометы придает истории особую поэтичность. Анализ орбитальных параметров, выполненный во время ее видимости, показал, что эксцентриситет орбиты слегка превышает единицу — 1.0096. Это значит, что траектория кометы стала гиперболической: она больше не замкнута, и остатки распавшегося тела, обогнув Солнце, навсегда покинут пределы Солнечной системы, превратившись в межзвездный объект.
Подобные «побеги» не редкость среди долгопериодических комет, прибывающих из облака Оорта, расположенного за орбитой Плутона. Там кометы движутся по почти параболическим орбитам, и малейшее гравитационное воздействие планет способно вытолкнуть их в вечное странствие.
Не исключено, что именно таким образом миллионы лет назад был изгнан из своей системы межзвездный странник 3I/ATLAS.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
