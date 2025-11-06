Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» впервые запечатлел межзвездную комету 3I/ATLAS
Китайский орбитальный аппарат миссии «Тяньвэнь-1» успешно провел наблюдение за межзвёздным объектом 3I/ATLAS с помощью своей камеры высокого разрешения. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
В момент наблюдения аппарат находился на расстоянии около 30 миллионов километров от объекта, что стало одним из самых близких подходов к межзвездному телу в истории космических исследований. Полученные и обработанные наземной системой данные показали четкие кометные характеристики объекта.
Данный эксперимент знаменует важный этап расширенной программы «Тяньвэнь-1» и служит ценным техническим опытом для подготовки миссии «Тяньвэнь-2», запущенной в мае с целью забора образцов с околоземного астероида и исследования кометы главного пояса.
Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года, стал третьим известным науке межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему.
Ученые полагают, что этот объект, вероятно, сформировался в окрестностях древних звезд вблизи центра Млечного Пути, а его возраст оценивается от трех до 11 миллиардов лет — что возможно превышает возраст самой Солнечной системы. Это делает 3I/ATLAS уникальным образцом для изучения состава и эволюции экзопланет, а также ранней истории звезд, наделяя его исключительной научной ценностью.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Сентября, 2017
Биткойн: что это такое и зачем он нужен?
20 Марта, 2015
Хоббиты Толкиена родом с острова Флорес?
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии