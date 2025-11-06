Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» впервые запечатлел межзвездную комету 3I/ATLAS

Китайский орбитальный аппарат миссии «Тяньвэнь-1» успешно провел наблюдение за межзвёздным объектом 3I/ATLAS с помощью своей камеры высокого разрешения. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе зонда «Тяньвэнь-1» / © CNSA

В момент наблюдения аппарат находился на расстоянии около 30 миллионов километров от объекта, что стало одним из самых близких подходов к межзвездному телу в истории космических исследований. Полученные и обработанные наземной системой данные показали четкие кометные характеристики объекта.

Данный эксперимент знаменует важный этап расширенной программы «Тяньвэнь-1» и служит ценным техническим опытом для подготовки миссии «Тяньвэнь-2», запущенной в мае с целью забора образцов с околоземного астероида и исследования кометы главного пояса.

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года, стал третьим известным науке межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему.

Ученые полагают, что этот объект, вероятно, сформировался в окрестностях древних звезд вблизи центра Млечного Пути, а его возраст оценивается от трех до 11 миллиардов лет — что возможно превышает возраст самой Солнечной системы. Это делает 3I/ATLAS уникальным образцом для изучения состава и эволюции экзопланет, а также ранней истории звезд, наделяя его исключительной научной ценностью.