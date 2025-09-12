  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
12 сентября, 07:24
Рейтинг: +691
Посты: 2112

Японский корабль впервые открыл огонь из рельсотрона по судну-мишени

Агентство по технологиям, закупкам и логистике Японии (ATLA) опубликовало новые фотографии с испытаний прототипа электромагнитной рельсовой пушки, установленной на корабле JS Asuka. 

# оружие
# рельсотрон
# Япония
Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA
Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA

Японский рельсотрон впервые успешно произвел выстрел по судну-мишени. Однако ATLA пока не представило ни одного снимка, подтверждающего поражение целей снарядами, выпущенными из рельсовой пушки. Агентство сообщило, что подробная информация будет опубликована на предстоящем симпозиуме по оборонным технологиям в ноябре этого года.

Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA
Японский рельсотрон, установленный на палубе корабля JS Asuka / © ATLA

Ранее сообщалось, что японский рельсотрон способен стрелять 40-миллиметровыми стальными снарядами весом 320 граммов. Начальная скорость снаряда составляет 2230 метров в секунду (7962 километра в час), при этом для одного выстрела требуется энергия заряда в пять мегаджоулей (пять миллионов джоулей).

Корабль JS Asuka / © ATLA
Корабль JS Asuka / © ATLA

JS Asuka представляет собой экспериментальный корабль Морских сил самообороны Японии водоизмещением 6200 тонн. Его построила компания Sumitomo Heavy Industries из Токио. Корабль был спущен на воду 21 июня 1994 года, а в 2025 году получил электромагнитную рельсовую пушку.

ATLA работает над рельсовыми пушками с середины 2010-х годов и ранее проводило испытательные стрельбы на наземных объектах. 

11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

10 сентября, 13:00
9 сентября, 12:47
9 сентября, 11:03
8 сентября, 20:06
6 сентября, 16:25
3 сентября, 07:56
12 августа, 11:29
