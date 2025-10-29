Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Появились снимки нового китайского реактивного учебно-боевого самолета
Вслед за чередой экзотических малозаметных боевых самолетов, как пилотируемых, так и беспилотных, новейшая разработка китайских ВВС несколько иного рода, но оттого не менее интересна. Речь идет о современном реактивном учебно-тренировочном самолете, который, однако, явно обладает потенциалом и легкого боевого аппарата.
Как сообщили журналисты издания The War Zone, новый самолет, чье обозначение пока остается неизвестным, по всей видимости, стал продуктом авиационной промышленной группы «Хонгду» (HAIG) из Наньчана, наиболее известной своими учебными машинами.
Первые изображения показали самолет как на земле, так и в ходе летных испытаний, с характерным желтым грунтовым покрытием. Аппарат имеет классическую компоновку двухместного учебного самолета с тандемным расположением кресел, два двигателя, стреловидное крыло, горизонтальное оперение и парные подфюзеляжные гребни. Неподтвержденные данные свидетельствуют, что самолет оснащен парой китайских турбовентиляторных двигателей WS-17, воздух к которым поступает через воздухозаборники серповидной формы. На одном из снимков в передней кабине отчетливо виден широкоугольный индикатор на лобовом стекле. Другие особенности указывают на боевое предназначение, по крайней мере, в качестве второстепенной задачи: к ним относятся солидные размеры планера и пилоны на законцовках крыла, предположительно, для ракет «воздух-воздух». Носовой обтекатель серого цвета, скорее всего, скрывает радиолокационную станцию — характерный атрибут как учебно-боевых самолетов (УБС), так и истребителей.
Примечательно, что имеются и признаки адаптации самолета для действий с авианосцев. Он обладает мощным трехопорным шасси со сдвоенной носовой стойкой, а ярко выраженные наплывы в корневой части крыла (аналогичные тем, что используются на истребителях) должны улучшить маневренность на больших углах атаки и на малых скоростях — например, при заходе на посадку на палубу.
Появление этого самолета в данный момент особенно интересно, учитывая, что в Китае уже ведется более одной программы по созданию современных УБС.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии