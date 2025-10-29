Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появились снимки нового китайского реактивного учебно-боевого самолета

Вслед за чередой экзотических малозаметных боевых самолетов, как пилотируемых, так и беспилотных, новейшая разработка китайских ВВС несколько иного рода, но оттого не менее интересна. Речь идет о современном реактивном учебно-тренировочном самолете, который, однако, явно обладает потенциалом и легкого боевого аппарата.

Изображение нового китайского реактивного учебно-боевого самолета / © Weibo

Как сообщили журналисты издания The War Zone, новый самолет, чье обозначение пока остается неизвестным, по всей видимости, стал продуктом авиационной промышленной группы «Хонгду» (HAIG) из Наньчана, наиболее известной своими учебными машинами.

Изображение нового китайского реактивного учебно-боевого самолета / © Weibo

Первые изображения показали самолет как на земле, так и в ходе летных испытаний, с характерным желтым грунтовым покрытием. Аппарат имеет классическую компоновку двухместного учебного самолета с тандемным расположением кресел, два двигателя, стреловидное крыло, горизонтальное оперение и парные подфюзеляжные гребни. Неподтвержденные данные свидетельствуют, что самолет оснащен парой китайских турбовентиляторных двигателей WS-17, воздух к которым поступает через воздухозаборники серповидной формы. На одном из снимков в передней кабине отчетливо виден широкоугольный индикатор на лобовом стекле. Другие особенности указывают на боевое предназначение, по крайней мере, в качестве второстепенной задачи: к ним относятся солидные размеры планера и пилоны на законцовках крыла, предположительно, для ракет «воздух-воздух». Носовой обтекатель серого цвета, скорее всего, скрывает радиолокационную станцию — характерный атрибут как учебно-боевых самолетов (УБС), так и истребителей.

Изображение нового китайского реактивного учебно-боевого самолета / © Weibo

Примечательно, что имеются и признаки адаптации самолета для действий с авианосцев. Он обладает мощным трехопорным шасси со сдвоенной носовой стойкой, а ярко выраженные наплывы в корневой части крыла (аналогичные тем, что используются на истребителях) должны улучшить маневренность на больших углах атаки и на малых скоростях — например, при заходе на посадку на палубу.

Появление этого самолета в данный момент особенно интересно, учитывая, что в Китае уже ведется более одной программы по созданию современных УБС.