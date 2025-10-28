Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск запустил Grokipedia — новую онлайн-энциклопедию

Страница новой онлайн-энциклопедии Grokipedia / © Grokipedia

Сайт Grokipedia стилистически напоминает «Википедию»: там уже присутствует более 800 тысяч заметок, написанных с использованием ИИ.

Поклонники предпринимателя восторженно встретили анонс, тогда как критики сразу же обнаружили статьи с фактическими ошибками и дословно скопированные из «Википедии» параграфы.

Статьи Grokipedia, судя по всему, создаются на основе той же большой языковой модели, что и чат-бот Grok в соцсети X (бывший Twitter). Теоретически это означает, что у системы есть доступ к последним постам миллионов пользователей платформы, которые могут использоваться для написания и актуализации материалов.