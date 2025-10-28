Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск запустил Grokipedia — новую онлайн-энциклопедию
Илон Маск представил первую версию Grokipedia (Грокипедии) — онлайн-энциклопедии, созданной искусственным интеллектом (ИИ), которую миллиардер рекламирует как «менее предвзятую» альтернативу «Википедии».
Сайт Grokipedia стилистически напоминает «Википедию»: там уже присутствует более 800 тысяч заметок, написанных с использованием ИИ.
Поклонники предпринимателя восторженно встретили анонс, тогда как критики сразу же обнаружили статьи с фактическими ошибками и дословно скопированные из «Википедии» параграфы.
Статьи Grokipedia, судя по всему, создаются на основе той же большой языковой модели, что и чат-бот Grok в соцсети X (бывший Twitter). Теоретически это означает, что у системы есть доступ к последним постам миллионов пользователей платформы, которые могут использоваться для написания и актуализации материалов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Комментарии