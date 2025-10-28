  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
28 октября, 06:58
Рейтинг: +448
Посты: 980

Маск запустил Grokipedia — новую онлайн-энциклопедию

Илон Маск представил первую версию Grokipedia (Грокипедии) — онлайн-энциклопедии, созданной искусственным интеллектом (ИИ), которую миллиардер рекламирует как «менее предвзятую» альтернативу «Википедии».

Сообщество
# Grok
# xAI
# Википедия
# ИИ
# Илон Маск
# интернет
# технологии
Страница новой онлайн-энциклопедии Grokipedia / © Grokipedia
Страница новой онлайн-энциклопедии Grokipedia / © Grokipedia

Сайт Grokipedia стилистически напоминает «Википедию»: там уже присутствует более 800 тысяч заметок, написанных с использованием ИИ. 

Поклонники предпринимателя восторженно встретили анонс, тогда как критики сразу же обнаружили статьи с фактическими ошибками и дословно скопированные из «Википедии» параграфы.

Статьи Grokipedia, судя по всему, создаются на основе той же большой языковой модели, что и чат-бот Grok в соцсети X (бывший Twitter). Теоретически это означает, что у системы есть доступ к последним постам миллионов пользователей платформы, которые могут использоваться для написания и актуализации материалов.

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Bob Virt
Bob Virt
4 минуты назад
-
0
+
В тексте ссылка на фейковую страницу - https://www.grokipedia.wtf/ - а скриншот настоящей грок-педии. И википедию ничего не напоминает - стиль подачи материала совершенно другой.
Ответить
-
0
+
