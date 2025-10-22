Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Установленная мощность ветроэнергетики Китая превышает мировые показатели уже 15 лет подряд

Китай сохраняет мировое лидерство по установленной мощности ветроэнергетики на протяжении уже 15 лет, согласно последним данным Китайского совета по электроэнергии.

Китайские ветрогенераторы / © VCG

Этот результат подчеркивает устойчивый рост и стратегическую направленность страны на развитие возобновляемых источников энергии: среднегодовое увеличение мощностей превышает 100 миллионов киловатт.

По последним данным, общая мощность новых ветроэнергетических установок, подключенных к сети, превысила 57,84 миллиона киловатт, а совокупная подключенная мощность достигла 580 миллионов киловатт, что составляет 15,7% от всей установленной мощности энергогенерации в Китае.

На долю крупных промышленных предприятий — тех, чей годовой доход от основной деятельности превышает 20 миллионов юаней (более 220 миллионов рублей) — приходится 10,1% всего объема потребляемой в стране электроэнергии, вырабатываемой ветром.

«К 2035 году доля безуглеродных источников энергии в общем энергопотреблении Китая должна превысить 30%, а суммарная установленная мощность ветровых и солнечных электростанций увеличится более чем в шесть раз по сравнению с 2020 годом — до 3,6 миллиарда киловатт», — отметил генеральный секретарь Китайской ассоциации ветроэнергетики Цинь Хайянь.

Китайские производители ветротурбин также активно выходят на мировой рынок: оборудование уже экспортируется в 57 стран на шести континентах, а семь компаний либо открыли, либо готовят к открытию заводы за рубежом.