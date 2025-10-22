  • Добавить в закладки
22 октября, 14:12
Юлия Трепалина
93

У мужчин, страдавших ожирением в детстве, оказались более короткие пенисы

❋ 5.1

Проведенное во Вьетнаме исследование выявило долгосрочный негативный эффект детского ожирения на последующее развитие полового органа мужчин.

обнаженная статуя
Статуя отдыхающего сатира (копия), Государственный музей имени А.С. Пушкина / © Alexego01, GoodFon

Размер пениса — чувствительный для мужчин вопрос, связанный с самооценкой, мужественностью и сексуальными возможностями. Во многом благодаря соцсетям и публикациям в СМИ тема окружена мифами, а циркулирующая в медиа идея о существовании некоего «идеального размера» заставляет некоторых переживать из-за собственных параметров.

Зачастую тревоги безосновательны. Если не брать в расчет аномальные отклонения, такие как микропения, у большинства мужчин, обеспокоенных размерами члена, они находятся в пределах нормы. Систематические обзоры прошлых научных исследований показывали, что длина пениса в состоянии эрекции в среднем составляет 13-14 сантиметров, варьируясь между отдельными людьми и популяциями.

Тем не менее развитие пениса — сложный процесс, на который влияют генетика, гормоны и окружающая среда. Один из таких факторов — ожирение, особенно в детские годы. Из научной литературы известно, что у мужчин ожирению сопутствует снижение уровня гормона тестостерона в любом возрасте, в том числе в период полового созревания. Учитывая ключевую роль тестостерона в развитии полового члена, группа медиков из Ханоя (Вьетнам) решила изучить связь ожирения в детстве с размером пениса у взрослых мужчин. Статья об этом недавно вышла в издании The Journal of Sexual Medicine.

К исследованию привлекли 290 молодых мужчин (в среднем им исполнилось 29 лет), которые в промежутке между июнем 2023-го и июлем 2024 года обратились в клинику при Ханойском медицинском университете для проверки репродуктивного здоровья. Для ретроспективной оценки детского веса применили инновационный метод. По фотографиям пациентов в 10-летнем возрасте, то есть непосредственно перед началом полового созревания у мальчиков, ученые с помощью 3D-моделирования воссоздали, как тогда выглядели их тела. Затем для каждого участника рассчитали индекс массы тела (ИМТ).

Кроме того, у мужчин зафиксировали их нынешние антропометрические показатели, включая рост, вес, окружность талии и бедер. Также измерили параметры детородного органа, в том числе длину (в покое и растянутом состоянии), диаметры головки и ствола.

Собранные данные сопоставили, применив методы статистического анализа для выявления корреляций. Основным выводом научной работы стало то, что страдавшие ожирением в детстве (41 человек в выборке), став взрослыми мужчинами, имели более короткий пенис. Разница в длине по сравнению с остальными участниками оказалась клинически значимой и составила примерно 1,9 и 1,2 сантиметра (в покое и растянутом состоянии).

Исследование также показало, что в среднем длина пениса в состоянии покоя у рассмотренных мужчин составляла 8,9 сантиметра, плюс-минус 1,2 сантиметра (измерение от лобковой кости до кончика), а при растяжении достигала 14,4 сантиметра, плюс-минус 1,32 сантиметра. Диаметр полового члена в среднем был равен 2,93 сантиметра у головки и 2,83 сантиметра в середине ствола.

Существенной корреляции между взрослыми показателями ИМТ и длиной пениса медики не обнаружили. Однако они отметили, что участники с окружностью талии более 85 сантиметров имели более короткий детородный орган при измерении от кожного соединения между лобком и пенисом. Ученые объяснили это более толстой жировой прослойкой в лобковой области, которая «поглощала» часть длины. При измерении от лобковой кости, отражающем истинный размер, связь исчезала.

С учетом главного вывода о корреляции с детским ожирением врачи заявили о необходимости своевременно принимать меры по этому поводу, чтобы снизить риск долгосрочных последствий для развития полового члена.

Добавим, что исследование имеет ряд ограничений, которые связаны с применением моделирования, а не реальных данных в детстве, и особенностями выборки (жители Вьетнама, посетители клиники репродуктивного здоровья).

Юлия Трепалина
